Μ.Ι.Δ.Α: Ανησυχία στην αγορά για αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όσο πλησιάζει η ημέρα ενεργοποίησης του ΠΑΝΟΠΤΗ των ακινήτων στην επικράτεια, του Μ.Ι.Δ.Α , τόσο αυξάνεται η ανησυχία στην αγορά ότι η… εμφάνιση των σκελετών από τις ντουλάπες εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων μπορεί να επιφέρει και αναδρομικούς φόρους και τέλη.



Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και η πλατφόρμα του αναμένεται να ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή περί τα μέσα Ιουνίου.



Οι διασταυρώσεις στοιχείων που θα επιφέρει μέσω της σύνδεσης του με το Κτηματολόγιο, το Ε9. Τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ, το myProperty και άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ..αναμένεται να αναδείξουν αναντιστοιχίες (sic) μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικότητας με ορατό των κίνδυνο προστίμων κι επιβαρύνσεων. Μεταξύ άλλων:

-Διαφορετικές δηλωθείσες χρήσεις του ίδιου ακινήτου σε Ε9 και Κτηματολόγιο

-Αναντιστοιχία στα τετραγωνικά

-Κρυφά/Μαύρα ενοίκια με δηλωθέντα κατά τα άλλα κενά ακίνητα

-Διαφορετικά δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου ακινήτου



Μπορούν να αναδειχθούν από τη διαδικασία δήλωσης που έρχεται και θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να έχει για πρώτη φορά συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία κάθε ακινήτου. Μέχρι σήμερα όλα αυτά δεν μπορούν να εμφανιστούν αφού οι διάφορες πλατφόρμες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν.

Περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να μπουν στο νέο σύστημα μέσω των κωδικών του myAADE και να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται τρεις διαφορετικές καρτέλες:

-Η πρώτη με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω Ε9, Ε1 και Ε2,

-Η δεύτερη με τα στοιχεία του Κτηματολογίου

-Η τρίτη με πληροφορίες από άλλες πηγές όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Κάθε ιδιοκτήτης θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα από περισσότερες από 60 κατηγορίες χρήσης για τα ακίνητα τους

Σε περίπτωση μίσθωσης θα δηλώνονται και τα στοιχεία του ενοικιαστή, το ποσό του ενοικίου, η διάρκεια της μίσθωσης αλλά και ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στον οποίο θα καταβάλλεται το μίσθωμα, υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου.



Το νέο σύστημα θα αποκτήσει ακόμη και δυνατότητα γεωεντοπισμού μέσω της διασύνδεσης με το Κτηματολόγιο και γεωχωρικά δεδομένα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ευκολότερα αδήλωτες επιφάνειες ή αποκλίσεις στα ακίνητα.

Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει και στον έλεγχο για παρατυπίες στις επιδοτήσεις με τον κ. Πιτσιλή να δηλώνει ότι η ΑΑΔΕ ήδη ελέγχει 20.000 ΑΦΜ.



Ενδεικτική της ανησυχίας στην αγορά, είναι η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων η οποία ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών να επιτρέψει την δήλωση και διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων χωρίς αναδρομικούς φόρους. Κάπως έτσι και το 2020 όταν αντίστοιχη πρόταση της Ομοσπονδίας έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών και 2,6 εκατομμύρια πολίτες δήλωσαν στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ 60εκατ. τ.μ αδήλωτων κτισμάτων με απαλλαγή από αναδρομικές κυρώσεις.



Ο κ. Πιτσιλής πάντως – εξού και η πηγή ανησυχίας – απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά λέγοντας απλά ότι και αυτό το αίτημα θα αξιολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

