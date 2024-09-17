Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο Απρίλιος του 2025 θα σημάνει υπερπενταπλασιασμό του τέλους ανθεκτικότητας που εφαρμόζεται στα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Μια ακόμη παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου ο συγκεκριμένος τύπος μίσθωσης να γίνει λιγότερο ελκυστικός.



Πιο συγκεκριμένα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο το τέλος αυξάνεται από τα 1,5€/διανυκτέρευση στα 8€. Που σημαίνει ότι για μια περίοδο διαμονής μίας εβδομάδας, η επιβάρυνση για τον τουρίστα – εφόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επιλέξει να μην την απορροφήσει ολόκληρη ή μέρος αυτής – θα είναι 45,5€.

Για την περίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο που η ζήτηση είναι χαμηλότερη η επιβάρυνση τετραπλασιάζεται από τα 0,5€/διανυκτέρευση στα 2€ σε μια προσπάθεια να επέκτασης της τουριστικής σεζόν.

Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και δαπάνες βελτίωσης των τουριστικών υποδομών.



Από την πρωτοχρονιά θα απαγορευθούν νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας:

Πρώτο διαμέρισμα: Κουκάκι, Πλάκα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη.

Δεύτερο διαμέρισμα: Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι

Τρίτο διαμέρισμα: Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ

Σύμφωνα με υπολογισμούς ανθρώπων της αγοράς, στο κέντρο της Αθήνας λειτούργησαν το καλοκαίρι τουλάχιστον 12.500 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πόσο θα διαρκέσει το μέτρο και με ποιες προϋποθέσεις

Το μέτρο θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα επαναξιολογηθεί στο τέλος του 2025 για να διαπιστωθεί αν πρέπει να παραταθεί ή ακόμη και να επεκταθεί



Η τριετής απαλλαγή από το φόρο ενοικίου όπως θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2025 και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα προηγούμενα 3 χρόνια διέθεταν τα ακίνητα τους για βραχυχρόνια μίσθωση και αποφασίζουν να περάσουν στην μακροχρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση η μίσθωση των ακινήτων να γίνει για κύρια κατοικία για τρία χρόνια και το μισθωτήριο να υπογραφεί πριν μπει το καινούριο έτος.

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος διέθετε το ακίνητο του για βραχυχρόνια μίσθωση και έπαιρνε 14.000€. Ο φόρος είναι 2.100€ και από τα υπόλοιπα του 11.900€ του έμενε το όποιο κέρδος αφαιρουμένων των εξόδων για καθαριότητα και κλινοσκεπάσματα.

Νοικιάζοντας το ακίνητο για 700€/μήνα θα εισπράττει για 3 χρόνια 8.400€/έτος (25.200€ στην τριετία) τα οποία στο σύνολο τους θα του μένουν στην τσέπη.



Το υπουργείο Τουρισμού, όπως διευκρίνησε η Όλγα Κεφαλογιάννη, επεξεργάζεται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως για παράδειγμα την καθιέρωση ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών και προαπαιτούμενων στην ασφάλεια.

