Σε ιταλικά χέρια η γερμανική Commerzbank;

Όλα ξεκίνησαν όταν η γερμανική κυβέρνηση, που είχε διασώσει την Commerzbank με χρήματα των φορολογουμένων στην κρίση του 2008/9, αποφάσισε να εκποιήσει ένα μερίδιο της τράπεζας, μειώνοντας το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής στο 12%. Την περασμένη Τετάρτη έγινε γνωστό ότι η ιταλική τράπεζα UniCredit αγόρασε ένα μερίδιο μετοχών γύρω στο 4,5% της Commerzbank, καταβάλλοντας ποσό 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν σαφώς η καλύτερη προσφορά.



Όμως οι Ιταλοί δεν περιορίστηκαν σε αυτό, αλλά αγόρασαν «μυστικά» μέσω του Χρηματιστηρίου ένα επιπλέον μερίδιο 4,5%, με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχουν το 9% της δεύτερης σε μέγεθος γερμανικής τράπεζας. Αλλά ούτε και αυτό τους αρκεί. Τώρα ο επικεφαλής της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δηλώνει στο Bloomberg ότι «εξετάζει» την πιθανότητα εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας. Παράλληλα, θα ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για να αυξήσει, σε εύθετο χρόνο, το μερίδιό του στην Commerzbank, αποκτώντας μερίδιο άνω του 10%.



Εικάζεται ότι οι Ιταλοί (που δραστηριοποιούνται τελευταία και στην Ελλάδα) διαθέτουν «κουμπαρά» δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ για εξαγορές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εξαγορών, το Βερολίνο δεν επιτρέπεται να πωλήσει άλλους τίτλους της Commerzbank μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

«Έκπληξη» στη Γερμανία

Η τακτική που ακολούθησε η UniCredit λέγεται ότι εξέπληξε τους ειδικούς, αλλά και τη γερμανική κυβέρνηση. Το συνδικάτο Verdi, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών, καλεί το Βερολίνο να απορρίψει μία πιθανή συγχώνευση και να μην παραχωρήσει νέο «πακέτο» μετοχών. Σήμερα η Commerzbank είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστωτές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της γερμανικής οικονομίας.



Κάποιοι εκτιμούν ότι η συγχώνευση θα ενέτεινε, σε βαθμό ανεπιθύμητο, τον ανταγωνισμό με την Deutsche Bank, το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 η Deutsche Bank είχε διερευνήσει τις πιθανότητες εξαγοράς της Commerzbank και αυτό μάλιστα σε μία εποχή που η Commerzbank είχε υποβαθμιστεί από τον δείκτη DAX της Φρανκφούρτης στη «δεύτερη κατηγορία» του MDax. Πάντως, ο τραπεζικός «γάμος ελεφάντων» δεν προχώρησε την εποχή εκείνη, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες, αλλά και για υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης μετά τη συγχώνευση.



Σύμφωνα με το Reuters, τα διευθυντικά στελέχη της Commerzbank συνεδρίασαν εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης, αναζητώντας μεθόδους για να παραμείνει «ανεξάρτητη» η τράπεζα και προσφεύγοντας στη σχετική τεχνογνωσία της Goldman Sachs. Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης δηλώνουν πάντως στο Reuters ότι το Βερολίνο δεν είναι «εξ ορισμού αντίθετο» σε μία πιθανή συγχώνευση και θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή αφορά αποκλειστικά τις δύο τράπεζες.

Ο «κολοσσός» UniCredit

H UniCredit, με έδρα το Μιλάνο, δημιουργήθηκε το 1998 μετά τη συγχώνευση πολυάριθμων ιταλικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η UniCredito και η Credito Italiano. Έκτοτε άρχισε να επεκτείνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα είναι η 34η σε μέγεθος τράπεζα σε όλο τον κόσμο, ενώ ο επικεφαλής της, Αντρέα Ορσέλ, θεωρείται «μαιτρ» των συγχωνεύσεων, στις οποίες συχνά ακολουθεί επιθετική τακτική. Ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει στη δημιουργία της UniCredito, ενώ αργότερα δρομολόγησε μία παρεμφερή συγχώνευση στην Ισπανία, δημιουργώντας τον όμιλο BBVA και βοηθώντας την Banco Santander να απορροφήσει τη βρετανική Abbey National.



To 2018 ο Ορσέλ επρόκειτο να αναλάβει CEO της Banco Santander, αλλά η συμφωνία χάλασε την τελευταία στιγμή, γιατί η τράπεζα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Ο Ιταλός τραπεζίτης δεν δίστασε να μηνύσει την τράπεζα και δικαιώθηκε, εισπράττοντας αποζημίωση 68 εκατομμυρίων ευρώ.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

