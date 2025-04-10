Σε δυο φάσεις αναμένεται να γίνει η καταβολή ποσού έως 260 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024. Συγκεκριμένα, την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνδεδεμένων ενισχύσεων κοντά στα 120 εκατ. ευρώ για ορισμένες από τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις σε φυτική και ζωική παραγωγή.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ «οι πληρωμές των περίπου 120 εκατ. ευρώ του Απριλίου θα αφορούν τους δικαιούχους οι οποίοι διαπιστώθηκαν ότι τηρούσαν τις απαραίτητες κατά την εθνική και κοινοτική νομοθεσία προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους διασταυρωτικούς ελέγχους του Οργανισμού Πληρωμών, και αφορούν ορισμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο των πληρωμών της ΕΑΕ 2024».

Συγκεκριμένα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα πληρωθούν τον Απρίλιο και τα ανώτατα ποσά πληρωμών αυτών που δυνητικά μπορούν να καταβληθούν έχουν ως εξής:

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια σκληρού σίτου 16.000.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μαλακού σίτου 5.824.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια κριθαριού 8.320.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια αραβόσιτου 42.350.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος - ΜΕΤΡΟ Α 22.680.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος - ΜΕΤΡΟ Β 1.770.600 ευρώ.

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος - ΜΕΤΡΟ Γ 21.925.000 ευρώ.

* ΣΥΝΟΛΟ 118.869.600 ευρώ

Σημειώνεται ότι τα ακριβή ποσά θα προσδιοριστούν μετά την τελική μηχανογραφική επεξεργασία όλων των δεδομένων των αιτήσεων, των ελέγχων κλπ και συνεπώς, όπως κάθε φορά το συνολικό τελικό ποσό πληρωμής θα είναι μικρότερο του ανώτατου ποσού πληρωμών.

Επιπλέον, όπως τόνισαν οι ίδιες πηγές του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από τον Οργανισμό» εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαΐου προβλέπεται να καταβληθούν οι εξής συνδεδεμένες ενισχύσεις των οποίων τα ανώτατα ποσά πληρωμών που δυνητικά μπορούν να καταβληθούν είναι:

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού 7.938.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας 2.233.856 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση 3.573.460 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 8.369.025 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών 14.396.928 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά 4.465.000 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας 3.518.628 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων 542.800 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 16.179.600 ευρώ

- Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και του αίγειου κρέατος 64.862.472 ευρώ

- Ενισχύσεις τοπικών προϊόντων μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 17.335.000 ευρώ

* Σύνολο: 143.414.769 ευρώ

Αξίζει να τονιστεί ότι τα ακριβή ποσά και για αυτή την πληρωμή θα προσδιοριστούν μετά την τελική μηχανογραφική επεξεργασία όλων των δεδομένων των αιτήσεων, των ελέγχων κλπ και συνεπώς, όπως κάθε φορά το συνολικό τελικό ποσό πληρωμής θα είναι μικρότερο του ανώτατου ποσού πληρωμών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις ενισχύσεις για την διεπαγγελματική βάμβακος, τη συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή μεταξωσκόληκων καθώς και την ενίσχυση του γάλακτος για τυρί, και τη μαστίχα Χίου, του καθεστώτος των Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους, η πληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο,ενώ όποιες εκκρεμότητες πληρωμών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ως αποτέλεσμα δεσμεύσεων εξαιτίας πραγματοποίησης ελέγχων, και για τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν το σύνολο των παρεμβάσεων υπό τη μορφή άμεσων ενισχύσεων για τις Αιτήσεις έτους 2024, θα ολοκληρωθούν έως 30 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.