Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας Aramco, ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε 14 κοιτάσματα και ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Περιοχή του βασιλείου και στο «Άδειο Τετράπλευρο» (στην έρημο Ρουμπ αλ-Χαλί, στο νότιο τμήμα της χώρας-σ.σ.), μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, αναφέροντας ότι περιέχουν μικρές ποσότητες.

Τα έξι πεδία και οι δύο ταμιευτήρες βρέθηκαν να έχουν αραβικό πετρέλαιο διαφόρων ποιοτήτων συνολικής ποσότητας 8.126 βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στην ανακοίνωση.

Οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου από δύο κοιτάσματα και τέσσερις ταμιευτήρες ανέρχονται συνολικά σε 80,5 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως (scfd), (2.279,504 κυβικά μέτρα ημερησίως) σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Το συνδεδεμένο αέριο από τα κοιτάσματα πετρελαίου και τους ταμιευτήρες ανήλθε σε 2,11 εκατομμύρια scfd (59.748 κυβικά μέτρα).

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, παρήγαγε σχεδόν 9 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δευτερογενείς πηγές, όπως αναφέρεται στην έκθεση της ομάδας παραγωγών ΟΠΕΚ για τον Μάρτιο.

