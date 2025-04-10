Την προσθήκη νέου υπερταχυφορτιστή 360 kW στο ΔΕΗ blue Hub στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας, Top Parks, το οποίο στεγάζει την ΙΚΕΑ ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Με συνολική ισχύ 1,2 MW, το νέο ΔΕΗ blue Hub υποστηρίζει την ταυτόχρονη φόρτιση έως και 29 οχημάτων, καθώς περιλαμβάνει 21 θέσεις φόρτισης έως 22kW (AC), 6 θέσεις φόρτισης ισχύος έως 180kW και 2 θέσεις φόρτισης ισχύος έως 360kW (HPDC) για ταχύτατη φόρτιση των οχημάτων.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση:

«Ο υπερταχυφορτιστής ισχύος έως 360 kW που λειτουργεί στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας είναι, αυτή τη στιγμή, ο ταχύτερος και ισχυρότερος στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει ειδική οθόνη αφής για πληροφορίες φόρτισης, έξυπνο φωτισμό κ.α. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και σε μόλις 15 λεπτά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του φορτιστή και ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Οι οδηγοί μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση του φορτιστή μέσω της εφαρμογής PPC blue, γεγονός που καθιστά την εμπειρία φόρτισης ακόμα πιο βολική και εύκολη. Οι χρήστες του PPC blue app έχουν τη δυνατότητα αφού επιλέξουν τον φορτιστή που επιθυμούν, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία φόρτισης του οχήματός τους.

Με τη λειτουργία του νέου ΔΕΗ blue Hub στην Πάτρα, η ΔΕΗ blue ξεπερνά τα 36 ΔΕΗ blue Hubs, πανελλαδικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας φόρτισης των οδηγών στο μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης της χώρας.

Συνδυάζοντας μοναδικά χαρακτηριστικά που κάνουν την εμπειρία της δημόσιας φόρτισης ευκολότερη, πιο γρήγορη και προσβάσιμη σε όλους, τα ΔΕΗ blue Hubs διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες τοποθεσίες φόρτισης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο θέσεις ταχυφόρτισης σε συνδυασμό με τουλάχιστον 8 θέσεις φόρτισης AC, μέσα σε ένα σύνολο τουλάχιστον 10 θέσεων. Επιπλέον, το ευρύ δίκτυο των ΔΕΗ blue Hubs εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες φόρτισης στους οδηγούς και ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής, καθώς οι οδηγοί μπορούν να συνδυάσουν τη φόρτιση με παράλληλες εμπορικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η ΔΕΗ blue είναι ο πρώτος πάροχος ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που δημιούργησε hubs φόρτισης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας φόρτισης και βελτιώνοντας τις υποδομές φόρτισης της χώρας. Η ΔΕΗ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους μέσω του μεγαλύτερου και ταχύτερου δικτύου δημόσιας φόρτισης στη χώρα με περισσότερα από 2.600 σημεία φόρτισης και 350 σημεία ταχυφόρτισης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

