Στη δεύτερη θέση των κρατών- μελών της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και μάλιστα για πρώτη φορά στην έως τώρα υλοποίηση της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 βρίσκεται πλέον η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, με κριτήριο τις εκταμιεύσεις που αφορούν σε δαπάνες έργων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και έχουν ενισχύσει την οικονομία, κατατάσσεται δεύτερη αμέσως μετά από την Τσεχία, πριν από τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Την πρώτη δωδεκάδα συμπληρώνουν η Σουηδία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Δανία, η Πολωνία, η Γαλλία, και ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, έχουν ήδη εξειδικευτεί δράσεις ύψους άνω των 22 δισ. ευρώ, επί συνολικού προϋπολογισμού 26,3 δις. ευρώ. Ενώ, έχουν εκδοθεί συνολικές προσκλήσεις που ανέρχονται στα 18,9 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71,4% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών- μελών της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027, και μάλιστα για πρώτη φορά στη διάρκεια αυτής της Προγραμματικής Περιόδου, αποτελεί έναν ακόμα αδιάψευστο μάρτυρα για το μετρήσιμο αποτέλεσμα που παράγει η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και η συντονισμένη καθημερινή δουλειά με όλους του εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής και της γενικής Κυβέρνησης. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, τις υποδομές, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, μετατρέπουμε την πρόοδο στους οικονομικούς δείκτες σε κοινωνική ευημερία και ατομική προκοπή».

Πηγή: skai.gr

