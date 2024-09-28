Ρεύμα: Πως διαμορφώνονται οι τιμές στα τιμολόγια Οκτωβρίου

Σταθεροποίηση ή και μειώσεις των τιμολογίων του ρεύματος για τον Οκτώβριο σε σχέση με τον τρέχοντα μήνα προοιωνίζεται η αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα νέα τιμολόγια θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Τρίτη 1η Οκτωβρίου οπότε θα έχει «κλείσει» η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο που αποτελεί σημαντική συνιστώσα για τη διαμόρφωση των «πράσινων» τιμολογίων.

Την Παρασκευή η μέση τιμή του μήνα Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 116,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 129,83 τον Αύγουστο ενώ στην εξίσωση πρέπει να συνυπολογιστεί και η μειωμένη κατανάλωση την τρέχουσα περίοδο καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν υπάρχει ανάγκη για ψύξη ή θέρμανση.

Οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας συνολικά στον ευρωπαϊκό Νότο διαμορφώνονται σε υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα εξαιτίας των διαταραχών στο διασυνοριακό εμπόριο, της έλλειψης επαρκών διασυνδέσεων και της καταστροφής που έχει υποστεί το παραγωγικό δυναμικό της Ουκρανίας λόγω του πολέμου. Οι τιμές στο ελληνικό χρηματιστήριο την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου διαμορφώνονται σε επίπεδο 10-20 % υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο ήταν 20-50 % χαμηλότερες.

Πάντως, σε επίπεδο λιανικής που ενδιαφέρει κατά βάση τους καταναλωτές τα κόστη συγκρατήθηκαν με την παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επανέφερε τις επιδοτήσεις στα τιμολόγια με στόχο τη συγκράτηση των τελικών τιμών σε επίπεδο κάτω από τα 15 σεντς ανά κιλοβατώρα για την πλειονότητα των καταναλωτών.

Στον βαθμό που οι τιμές χονδρικής υποχωρούν αναμένεται η απόσυρση των επιδοτήσεων ενώ παρά`λληλα συνεχίζεται η προετοιμασία για τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνιμου μηχανισμού παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών, όταν προκύπτουν συγκυριακές κρίσεις.

