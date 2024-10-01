Πρόστιμα συνολικού ύψους 512.000 ευρώ, 5 συλλήψεις και καταστροφή 40.013 τεμαχίων απομιμητικών προϊόντων απέφεραν οι έλεγχοι της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), του υπουργείου Ανάπτυξης στην Κέρκυρα.

Οι έλεγχοι στελεχών της ΔΙΜΕΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκαν από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2024, σε συνέχεια ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν με τη συνδρομή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 40.013 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 512.000 ευρώ ενώ υπήρξαν και 5 συλλήψεις για πλαστογραφία σε συνεργασία με την ΥΑ Κέρκυρας.

Όπως τονίζεται από τη ΔΙΜΕΑ, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

