ΔΕΗ: Καινοτόμες παροχές στις εγγυήσεις προέλευσης πράσινης ενέργειας σε εταιρικούς πελάτες

Νέες καινοτόμες παροχές για εταιρικούς πελάτες της ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας - όπως επισημαίνει - τη βιωσιμότητα και την ακρίβεια στην παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, "με στόχο τη μέγιστη διαφάνεια και τον σεβασμό στις περιβαλλοντικές επιταγές, η ΔΕΗ προσφέρει:

Διαχείριση εγγυήσεων προέλευσης (Guarantees of Origin - GOs): Πλήρη διαφάνεια στην αναφορά και διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης, με τη δυνατότητα να παρακολουθούν οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες πού και πότε παράγεται η ενέργεια που καταναλώνουν, ακόμα και σε ωριαίο επίπεδο. Αυτό καθιστά δυνατή την πλήρη ιχνηλασιμότητα της πράσινης ενέργειας και την ακρίβεια στην αναφορά εκπομπών.

«Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της ως ηγέτης στη μετάβαση σε μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Σε συνεργασία με την Granular Energy, κορυφαία εταιρεία λογισμικού στον τομέα της καθαρής ενέργειας, η ΔΕΗ προσφέρει λύσεις αιχμής για την παρακολούθηση της κατανάλωσης πράσινης ενέργειας και την αναφορά εκπομπών CO₂, ενισχύοντας τη διαφάνεια και παρέχοντας στους πελάτες ολοκληρωμένες και ακριβείς αναφορές για τις ενεργειακές τους επιλογές», αναφέρει η ΔΕΗ και προσθέτει:

«Η ΔΕΗ συνεχίζει να βάζει τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο της στρατηγικής της, προκειμένου να παρέχει λύσεις που όχι μόνο καλύπτουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις, αλλά και προάγουν τη βιωσιμότητα. Ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών της, η ΔΕΗ δημιουργεί υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του νέου εξηλεκτρισμού και της ενεργειακής μετάβασης.

Η ΔΕΗ επανακαθορίζει συνεχώς τον ρόλο της στον ενεργειακό τομέα, πρωτοστατώντας σε καινοτόμες λύσεις που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα και την πελατοκεντρικότητα. Είναι ένας Όμιλος που αλλάζει, εξελίσσεται και οδηγεί την αγορά, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που όχι μόνο ικανοποιούν, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της στην εποχή της πράσινης ενέργειας».

Πηγή: skai.gr

