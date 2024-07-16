Deal Cosmote TV - NOVA για αθλητικά κανάλια

Σε αμοιβαία συμφωνία για την ανταλλαγή των αθλητικών τους καναλιών, κατέληξαν COSMOTE TV και Nova. Ετσι, από 23 Αυγούστου οι συνδρομητές των δυο πλατφορμών με επιπλέον ποσό 1 έως και 3 ευρώ θα μπορούν να έχουν διευρυμένο αθλητικό περιεχόμενο. Αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση της πειρατείας που συνεχώς εξαπλώνεται η συμφωνία μεταξύ των δυο πλατφορμών, αναφέρουν και οι δυο εταιρείες.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Cosmote TV

Έτσι, από τη νέα αθλητική σεζόν, οι συνδρομητές της COSMOTE TV με την προσθήκη όλων των καναλιών Novasports θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, με μόνο 3 ευρώ επιπλέον της τιμής του σημερινού τιμοκαταλόγου των Full και Sports πακέτων COSMOTE TV και σε μία μόνο συνδρομή. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η Cosmote TV, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την αντιμετώπιση της πειρατείας που συνεχώς εξαπλώνεται, όσο και για την ανάπτυξη της αγοράς της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το πληρέστερο αθλητικό περιεχόμενο από όλα τα σπορ σε μία πλατφόρμα

Η COSMOTE TV διαθέτει το πλουσιότερο περιεχόμενο με περισσότερες από 90 κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Στο τηλεοπτικό της μπουκέτο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλες οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League), οι εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου, Λαμίας, Παναιτωλικού και Athens Kallithea FC για τη Stoiximan Super League, τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Ιταλίας, Πορτογαλίας και Σκωτίας (Serie A, Liga Portugal Bwin, Scottish Premiership), το Κύπελλο Ελλάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ΝΒΑ, μεγάλες διοργανώσεις τένις (Nitto ATP Finals, ATP 1000, ATP 500, ATP 250) και μηχανοκίνητη δράση (MotoGP, WRC).

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας συμφωνίας με τη Nova, όλο αυτό το περιεχόμενο θα ενισχυθεί με τα κανάλια Novasports που μεταδίδουν τους αγώνες των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητου και Πανσερραϊκού για τη Stoiximan Super League, τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Αγγλίας, Ισπανίας και Γερμανίας (Premier League, LaLiga, Bundesliga), τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ EuroLeague και EuroCup, τους αγώνες μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος (Παγκόσμιο Κύπελλο, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025), τους αγώνες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της UEFA στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τις διοργανώσεις τένις Wimbledon και WTA.

Η ανακοίνωση της NOVA

Σε μια κίνηση συνεργασίας που αλλάζει εκ βάθρων την εμπειρία θέασης αθλητικών γεγονότων, η Nova προχώρησε σε συμφωνία με την Cosmote για την ανταλλαγή αθλητικών καναλιών. Αυτή η σημαντική κίνηση ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των συνδρομητών για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού του αθλητικού περιεχομένου, και διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερα κορυφαία αθλητικά γεγονότα σε μια πλατφόρμα.

Από τη νέα σεζόν που ξεκινά τον Αύγουστο, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports και Cosmote Sport – όλα μέσω της πλατφόρμας EON της Nova.

Ελκυστικές προσφορές: Μοναδικό περιεχόμενο στις καλύτερες τιμές

Από τις 23 Αυγούστου, η Nova θα προσφέρει τη νέα αυτή αθλητική εμπειρία σε εξαιρετικά ελκυστικές τιμές που ξεκινούν από μόλις 1€/ μήνα επιπλέον, κάνοντας το premium αθλητικό περιεχόμενο πιο προσιτό από ποτέ, προσφέροντας:

Νέα συνδυαστικά προγράμματα Fiber EON+ με ταχύτητες Internet από 50 Mbps έως 1 Gbps, ξεκινώντας από μόλις 47€/μήνα.

Νέο πρόγραμμα τηλεόρασης EON+ μόνο με 28€/ μήνα.

Πλήρη αθλητική και κινηματογραφική εμπειρία στους συνδρομητές σταθερής Fiber μόνο με 21€/ μήνα επιπλέον.

Ευρεία κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων: Όλα τα αγαπημένα σας γεγονότα σε μία πλατφόρμα

Τα premium αθλητικά κανάλια Novasports, θα περιλαμβάνουν:

Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες της Stoiximan Super League (ΠΑΟΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός, Λεβαδειακός) πλαισιωμένα από αγαπημένες εκπομπές

Την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο μέχρι το 2028

Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και EuroCup μέχρι το 2028

Τα θεαματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga EA Sports, Bundesliga.

Τα παραδοσιακά πρωταθλήματα της Eredivisie και της Jupiler Pro League καθώς και αγώνες από τη La Liga Hypermotion, τη 2.Bundesliga.

Τα Super Cup Γερμανίας και Βελγίου και το Croky Cup (Κύπελλο Βελγίου).

Tην «επίσημη αγαπημένη», την Εθνική ομάδα μπάσκετ στις διοργανώσεις της FIBA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025

Την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας και των υπόλοιπων Εθνικών Ομάδων ποδοσφαίρου στο UEFA Nations League και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και του Euro 2028

Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσω Novasports και Eurosport), προκριματικά Davis Cup και Davis Cup Finals, καθώς και τη σειρά της WTA με τουρνουά 1000, 500, 250.

Τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στις διοργανώσεις της UEFA και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών στις διοργανώσεις της FIBA

Κορυφαίες Ευρωπαϊκές και Ασιατικές Διοργανώσεις πολεμικών τεχνών (ONE FC)

To τουρνουά γκολφ The Masters

Μοναδικά ντοκιμαντέρ, με προσωπικότητες κι επιτεύγματα από το χώρο του αθλητισμού.



Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν επιπλέον πρόσβαση στο αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Cosmote Sport, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

Stoiximan Super League (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λαμία, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΝΠΣ Βόλος, Athens Kallithea FC)

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Youth League, UEFA Super Cup

NBA, FIBA Basketball Champions League, ACB Liga Endesa (& ACB Supercopa, ACB Copa del Rey), Lega Basket Serie A (& Lega Basket Supercoppa, Lega Basket Coppa Italia), Turkish Basketball Super League

Κύπελλο Ελλάδας, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Italian Serie A, Liga Portugal, Scottish Premiership, Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyta, Emirates FA Cup και Roshn Saudi League

ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης

MotoGP, WRC, ERC, WRX, DTM, Extreme-E, Moto2, Moto3, FIM Enel MotoE, Red Bull MotoGP Rookies Cup

Βόλεϊ (CEV Champions League, CEV Cup, CEV Challenge Cup), Πάντελ (Premier Padel Tour) και Χάντμπολ (EHF Euro, Bundesliga Χάντμπολ)

NFL (Regular Season, Playoffs και Super Bowl)

Fighting Sports: UFC, Oktagon και κορυφαίους αγώνες πυγμαχίας

Προηγμένες Λειτουργίες Θέασης στην EON, την κορυφαία πλατφόρμα θέασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη:

Φιλικό περιβάλλον χρήστη

Διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή

Εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου

Λειτουργία timeshift για ζωντανούς αγώνες

Υπηρεσία EON Sports Mode με ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες

Δυνατότητα λήψης για offline προβολή

Κίνητρο για την καταπολέμηση της πειρατείας:

Προσφέροντας όλο το premium αθλητικό περιεχόμενο σε ανταγωνιστικές τιμές και σε μια, ενιαία πλατφόρμα, η Nova κάνει ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της πειρατείας περιεχομένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.