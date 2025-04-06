Ενιαίο μέτωπο απέναντι στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ αναζητά η Ευρώπη, πριν αποφασίσει τα αντίμετρα στους δασμούς που επιβλήθηκαν. Οι πρώτες αντιδράσεις των ευρωπαϊκών κυβερνησεών στους δασμούς των ΗΠΑ δεν προϊδεάζουν για το ενιαίο μέτωπο που αναζητούν οι Βρυξέλλες, ωστόσο ο χρόνος πιέζει και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε μία πρώτη... δόση στοχευμένων αντίμετρων στα αμερικανικά προϊόντα, για εισαγωγές έως 28 δισ. δολάρια.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα στείλουν ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο οι αναλυτές δεν είναι καθόλου σίγουροι αν η συγκεκριμένη λογική, θα έχει αποτελέσματα απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος αντιλαμβάνεται μόνο τον νόμο του ισχυρού.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται για μία σαφή κλιμάκωση στον επερχόμενο εμπορικό πόλεμο, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς κάποια προϊόντα θα αυξηθουν ακόμη περισσότερο.

Το μπλοκ των 27 της ΕΕ αντιμετωπίζει εισαγωγικούς δασμούς 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο και αυτοκίνητα και «αμοιβαίους» δασμούς 20% από την Τετάρτη για όλα σχεδόν τα άλλα αγαθά.

Οι δασμοί του Τραμπ καλύπτουν περίπου το 70% των εξαγωγών της ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες - συνολικής αξίας 532 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόταση της Κομισιόν - Ο κατάλογος με τα προϊόντα για τα αντίμετρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντονίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, θα προτείνει στα μέλη της ΕΕ τη Δευτέρα έναν κατάλογο προϊόντων των ΗΠΑ που θα επιβληθούν με πρόσθετους δασμούς ως απάντηση στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου του Τραμπ αντί για τις ευρύτερες αμοιβαίες εισφορές.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει κρέας, δημητριακά, κρασί, ξύλο και ρούχα από τις ΗΠΑ, καθώς και τσίχλες, οδοντικό νήμα, ηλεκτρικές σκούπες και χαρτί υγείας.

Ένα προϊόν που έχει λάβει τραβήξει μεγάλη προσοχή και έχει εντείνει τη διχόνοια στους «27», είναι το μπέρμπον. Η Κομισιόν έχει προβλέψει δασμούς 50%, ωθώντας τον Τραμπ να απειλήσει με αντιδασμό 200% στα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ.

Οι εξαγωγείς κρασιού σε Γαλλία και Ιταλία εξέφρασαν και έντονες ανησυχίες. Η ΕΕ, της οποίας η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ελεύθερο εμπόριο, είναι πρόθυμη να διασφαλίσει ότι θα έχει ευρεία υποστήριξη για οποιαδήποτε απάντηση, ώστε να διατηρήσει την πίεση στον Τραμπ τελικά να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Το Λουξεμβούργο θα φιλοξενήσει νωρίτερα τη Δευτέρα την πρώτη πολιτική συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους σαρωτικούς δασμούς, όταν οι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για το εμπόριο από τα 27 μέλη της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις για τον αντίκτυπο και τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι ο κύριος στόχος της συνάντησης είναι να εμφανιστεί ένα ενιαίο μήνυμα για διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον για την άρση των δασμών. Ως εναλλακτική, αν η διαπραγμάτευση αποτύχει, προτείνεται η απάντηση με αντίμετρα.

Μεταξύ των μελών της ΕΕ, υπάρχει ένα φάσμα απόψεων σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης. Η Γαλλία έχει πει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εργαστεί σε ένα πακέτο που θα υπερβαίνει τους δασμούς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προτείνει οι ευρωπαϊκές εταιρείες να αναστείλουν τις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να «ξεκαθαρίσουν τα πράγματα».

Η Ιρλανδία, σχεδόν το ένα τρίτο των εξαγωγών της οποίας πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ζητήσει μια «εξετασμένη και μετρημένη» απάντηση, ενώ η Ιταλία, ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας της ΕΕ στις ΗΠΑ, έχει αμφισβητήσει εάν η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει.

Οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, χαρακτήρισε τη δίωρη ανταλλαγή του με τους Αμερικανούς ομολόγους του την Παρασκευή ως «ειλικρινή», καθώς τους είπε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ ήταν «επιζήμιοι και αδικαιολόγητοι».

Οι αρχικοί αντιδασμοί της ΕΕ σε κάθε περίπτωση θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη και θα εγκριθούν εκτός από την απίθανη περίπτωση που η ειδική πλειοψηφία 15 μελών της ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού, αντιταχθεί.

Τα αντίμετρα, εφόσον αποφασιστούν, Θα τέθηκαν σε ισχύ σε δύο στάδια, ένα μικρότερο μέρος στις 15 Απριλίου και το υπόλοιπο ένα μήνα αργότερα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει επίσης χωριστές συζητήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη με διευθυντικά στελέχη από τους τομείς του χάλυβα, της αυτοκινητοβιομηχανίας και του φαρμακευτικού κλάδου για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των δασμών και να καθορίσει τι θα γίνει στη συνέχεια.

