Όλγα Κεφαλογιάννη: Δυναμικό ξεκίνημα το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό

Δυναμικά ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, με θετικά μηνύματα από την τουριστική αγορά όπως υπογραμμίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο στην ταξιδιωτική κίνηση, πάνω από 10%, όσο και στις εισπράξεις σε σχέση, με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. «Είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό της ανοδικής πορείας του τουρισμού και κατά τους χειμερινούς μήνες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, κεντρικός στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη αποτελεί η ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Όπως σημειώνει: «Εργαζόμαστε για την χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας, την ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών, για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Έτσι, μπορούμε να πετύχουμε πολλαπλά, μακροπρόθεσμα οφέλη από τον τουρισμό για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες».

Ειδική αναφορά κάνει η υπουργός στο νησί της Σαντορίνης τονίζοντας ότι «επιστρέφει στην κανονικότητα και παραμένει ένας φιλόξενος προορισμός, έτοιμος για μία ακόμα δυναμική τουριστική χρονιά». Όπως επισημαίνει στη συνέντευξή της, το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της Σαντορίνης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας του Visit Greece, ενώ σε φάση οριστικοποίησης βρίσκεται το ειδικό πλάνο προώθησης και προβολής του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) από τον Δήμο Θήρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Είναι μία στρατηγική κίνηση η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Σαντορίνης, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ελκυστικότητας του προορισμού» τονίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Εστιάζοντας στο άνοιγμα νέων αγορών, η υπουργός αναφέρει ότι προτεραιότητες για το 2025 είναι, μεταξύ άλλων, η Ινδία, όπου ο ΕΟΤ συμμετείχε τον Φεβρουάριο σε τουριστική έκθεση στο Νέο Δελχί, αλλά και άλλες αγορές τη Ασίας, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, καθώς και αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αγορά των ΗΠΑ, όπου πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ απευθείας πτήσεων από την Ανατολική Ακτή. «Ο στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε περαιτέρω στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ» αναφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη και συνεχίζει: «Ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και λιγότερο γνωστών προορισμών, στις παραδοσιακές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημοσιογράφο Μαρία Τσιβγέλη

ΕΡ: Πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και ποιες είναι οι βασικότερες προκλήσεις; Ποια είναι τα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική αγορά και τις αεροπορικές εταιρείες για το 2025;

ΑΠ: Έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, το 2025 ξεκίνησε δυναμικά για τον ελληνικό τουρισμό, με θετικά μηνύματα από την τουριστική αγορά, ενώ για τον Ιανουάριο καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο στην ταξιδιωτική κίνηση, πάνω από 10%, όσο και στις εισπράξεις σε σχέση, με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό της ανοδικής πορείας του τουρισμού και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Κεντρικός στόχος μας, βεβαίως, είναι η ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Εργαζόμαστε για την χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας, την ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών, για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου.

Έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολλαπλά, μακροπρόθεσμα οφέλη από τον τουρισμό για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

ΕΡ: Ποιες είναι οι νέες αγορές στόχος και πώς προχωρά το σχέδιο προώθησης και προβολής που υλοποιεί το υπουργείο σε νέες αλλά και υφιστάμενες αγορές;

ΑΠ: Πέρα από την ενίσχυση της θέσης μας στις αγορές της Ευρώπης, δίνουμε βεβαίως ιδιαίτερη έμφαση σε νέες και αναδυόμενες αγορές. Προτεραιότητες για το 2025 είναι, μεταξύ άλλων, η Ινδία, όπου ο ΕΟΤ συμμετείχε τον Φεβρουάριο σε τουριστική έκθεση στο Νέο Δελχί, αλλά και άλλες αγορές τη Ασίας, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, καθώς και αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αγορά των ΗΠΑ, όπου πέρυσι είχαμε ρεκόρ απευθείας πτήσεων από την Ανατολική Ακτή. Ο στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε περαιτέρω στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και λιγότερο γνωστών προορισμών, στις παραδοσιακές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

ΕΡ: Επισκεφθήκατε πρόσφατα την Σαντορίνη, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τουριστικό προορισμό. Μπορείτε να μας πείτε πώς επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της ομαλότητας και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας;

ΑΠ: Η Σαντορίνη επιστρέφει στην κανονικότητα και παραμένει ένας φιλόξενος προορισμός, έτοιμος για μία ακόμα δυναμική τουριστική χρονιά.

Βεβαίως, είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα σημεία τα έκτακτα μέτρα πολιτικής προστασίας που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα λιμάνια και τους οικισμούς του νησιωτικού συμπλέγματος της Σαντορίνης.

Απόλυτη προτεραιότητα είναι ασφαλώς η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Εργαζόμαστε παράλληλα για τη διατήρηση της φήμης ενός από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, ενός παγκοσμίως αναγνωρίσιμου τουριστικού brand.

Το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ στηρίζουν λοιπόν έμπρακτα την προσπάθεια να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της Σαντορίνης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Θα αξιοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας του Visit Greece, ενώ βρισκόμαστε σε φάση οριστικοποίησης του ειδικού πλάνου προώθησης και προβολής του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στην πρόσφατη επίσκεψή μας στο νησί ανακοινώσαμε μάλιστα και τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) από τον Δήμο Θήρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι μία στρατηγική κίνηση η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Σαντορίνης, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ελκυστικότητας του προορισμού.

ΕΡ: Πώς θα κερδίσει το υπουργείο το στοίχημα της ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού αλλά και της επέκτασης της σεζόν σε όλη τη διάρκεια του έτους;

ΑΠ: Η στρατηγική μας βασίζεται στην οικονομική ανάπτυξη, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία και τη διασφάλιση της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Προτεραιότητα είναι η επένδυση σε υποδομές και μορφές τουρισμού με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την προώθηση ένα νέου προτύπου διαχείρισης των προορισμών μας, και για το σκοπό αυτό παρέχουμε κίνητρα για τη σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMΜOs) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης για τον τουρισμό, στο οποίο θα συνεργάζονται η κεντρική κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας.

Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, και για το σκοπό αυτό προωθούμε προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουρισμό σε διάφορες ειδικότητες, ενώ βελτιώνουμε και το πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικών σπουδών.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιούμε εργαλεία όπως το Εθνικό Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και το Παρατηρητήριο Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουμε λοιπόν πληρέστερη συλλογή δεδομένων και πληροφόρησης, τα οποία θα υποστηρίξουν την εκπόνηση πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο.

Με στόχο την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλη την επικράτεια, προωθούμε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός, ο ορεινός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας.

Χρηματοδοτούμε λοιπόν έργα αναβάθμισης των υποδομών, μεταξύ άλλων, σε τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού και καταδυτικού τουρισμού, ενώ αναπτύσσουμε και ψηφιακές πλατφόρμες ειδικά σχεδιασμένες τις ειδικές αυτές μορφές τουρισμού.

Προχωρούμε ταυτόχρονα στον ολικό επανασχεδιασμό του επίσημου ταξιδιωτικού portal της χώρας, του visitgreece.gr, για την καλύτερη και ολοκληρωμένη προώθηση του συνόλου της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας.

Με στοχευμένες πολιτικές, συντονισμό και τη συνεργασία όλων των φορέων, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

ΕΡ: Τι αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο στη Βουλή; Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που φέρνει η βραχυχρόνια μίσθωση ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων;

ΑΠ: Ο νόμος που ψηφίσαμε τον περασμένο Ιανουάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με όρους βιωσιμότητας.

Οι παρεμβάσεις μας έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, και τη διασφάλιση της ποιότητας της φιλοξενίας και συνολικά της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς στη χώρα μας.

Ειδικά λοιπόν, ως προς τα ακίνητα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, για πρώτη φορά, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφάλειας των διαμενόντων σε αυτά.

Ενδεικτικά, τα ακίνητα θα πρέπει να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό. Να διαθέτουν, επιπλέον ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Θεσπίσαμε επίσης, πλαίσιο ελέγχων τήρησης των προδιαγραφών αυτών από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού ή από μικτά κλιμάκια ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Η παρέμβασή μας αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, όπως η ρύθμιση της φορολογικής αντιμετώπισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας.

Ακόμα, για το τρέχον έτος, και με δυνατότητα παράτασης, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, φέραμε και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση ενός καινοτόμου συστήματος κατάταξης ξενοδοχειακών καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση.

Τροποποιήσαμε ακόμα τον ορισμό για τα χιονοδρομικά κέντρα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όταν δεν είναι δυνατή η χιονοδρομία. Δώσαμε επίσης τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων για τη χρήση θαλασσινού νερού σε κολυμβητικές δεξαμενές των καταλυμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων.

ΕΡ: Ποιες πρωτοβουλίες αναλάβατε στο νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2025»;

ΑΠ: Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έχει στόχο τόσο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και την δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη.

Προχωρήσαμε λοιπόν φέτος σε μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα που σχετίζεται με τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Για τον νέο κύκλο του προγράμματος, η κλήρωση αφορούσε σε δύο περιόδους, τη χαμηλή και την υψηλή περίοδο. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι που επέλεξαν να αξιοποιήσουν την κάρτα τους τη χαμηλή περίοδο, δηλαδή έως τις 30 Απριλίου 2025 και από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο, επιδοτούνται με υψηλότερα ποσά.

Ισχύουν βεβαίως, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, αυξημένα ποσά επιδότησης για κληρωθέντες όπως άτομα με αναπηρία και κατηγορίες όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και οι συνταξιούχοι.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα συμμετάσχει στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2025, στους Δελφούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.