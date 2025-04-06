Αμερικανικές και βιετναμένιζικες επιχειρήσεις ζήτησαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει την εφαρμογή των δασμών ύψους 46% στα εισαγόμενα από το Βιετνάμ αγαθά στις ΗΠΑ που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη Τετάρτη.
Όπως σημειώνουν, οι δασμοί θα πλήξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητας αλλά και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βιετνάμ και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Ανόι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ μέσω επιστολή που έστειλαν το Σάββατο, ενόψει της έναρξης ισχύος των δασμών την Τετάρτη, τους οποίου χαρακτήρισαν «σοκαριστικά υψηλούς».
