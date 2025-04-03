Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν σε χαμηλό δύο μηνών, καθώς ο νέος γύρος επιθετικών δασμών που επιβάλουν οι ΗΠΑ κλιμάκωσε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και πυροδότησε φόβους για οικονομική επιβράδυνση και άνοδο του πληθωρισμού.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.689,13 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (+2,05%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,77%), της Πειραιώς (-2,51%), της Alpha Bank (-2,47%) και του ΟΠΑΠ (-2,30%).

Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 69 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ίλυδα (+2,86%) και Alpha Αστικά Ακίνητα (+2,60%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-9,68%) και Moda Bango (-4,75%).

Συνάλλαγμα: Ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου

Πιέσεις δέχεται το δολάριο στις αγορές συναλλάγματος, στον απόηχο των ανακοινώσεων του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τους εμπορικούς δασμούς.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, διαμορφώνεται στα 1,0971 δολάρια και βρίσκεται σε υψηλά 6 μηνών.

Το ευρώ βρίσκεται στα 161,5960 γεν, στο 0,8351 με τη στερλίνα και στο 0,9527 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,96% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,2970 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 1,07% και διαμορφώνεται στα 1,3136 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.