Στο 1,76% αυξήθηκε η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,76%, από 1,70% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 999 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, κατά 2 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025.Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: skai.gr

