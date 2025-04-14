Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν σήμερα με σαφή άνοδο, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών για εξαιρέσεις από τους τελωνειακούς δασμούς των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, με πρώτα τα smartphones και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εν μέσω εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο.

Γύρω στις 10:05 (ώρα Ελλάδας), στις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των χρηματιστηρίων, το Παρίσι κέρδιζε 2,14%, η Φρανκφούρτη 2,10%, το Μιλάνο 2,04% και το Λονδίνο 1,60%.

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια και τις εταιρείες τεχνολογίας

Η ανακοίνωση του Τραμπ για ξεχωριστούς δασμούς στις ηλεκτρονικές συσκευές έφερε άνοδο σήμερα στις ασιατικές αγορές

Οι ασιατικές αγορές κινούνται ανοδικά σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις για το εμπόριο υποχώρησαν ελαφρώς μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα smartphones και οι φορητοί υπολογιστές, δεν θα υπόκεινται στους ίδιους υψηλούς δασμούς, όπως άλλα προϊόντα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,8% στις 34.189,37 μονάδες και ο νοτιοκορεατικός Kospi έχει επίσης άνοδο 0,8% στις 2.452,42 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας επίσης κινούνται ανοδικά, με την Tokyo Electron να ενισχύεται κατά 2% και την Advantest, εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού δοκιμών, κατά 5,4%.

Η μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας, η Samsung Electronics, επίσης ανέβηκε κατά 1,4%.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άλμα 2,4% στις 21.419,59 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,9% στις 3.266,26 μονάδες.



Πηγή: skai.gr

