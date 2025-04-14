Ξεκινά σήμερα στην Ουάσιγκτον η δίκη της Meta (του διαδικτυακού κολοσσού του Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ιδρυτή του Facebook) η οποία κατηγορείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ για μονοπωλιακές πρακτικές.

Ουσιαστικά, η αμερικανική υπηρεσία παρακολούθησης ανταγωνισμού και καταναλωτών ισχυρίζεται ότι η Meta, η οποία είχε ήδη το Facebook, εξαγόρασε το Instagram το 2012 και το WhatsApp το 2014 για να εξαλείψει τον ανταγωνισμό.

Η FTC εξέτασε και ενέκρινε αυτές τις εξαγορές, αλλά δεσμεύτηκε να παρακολουθεί τα αποτελέσματα.

Εάν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) κερδίσει την υπόθεση, θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ζάκεμπεργκ, να πουλήσει τόσο το Instagram όσο και το WhatsApp.

Η δίκη αποτελεί τη σοβαρότερη αντιμονοπωλιακή πρόκληση στην ιστορία της Meta και θα «δείξει» και τη γραμμή που θα ακολουθήσει ο νέος πρόεδρος της FTC, Ρεπουμπλικάνος Άντριου Φέργκιουσον, ο οποίος κατηγορεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για «φίμωση» των συντηρητικών φωνών.

Η Meta φαίνεται να διερευνά το ενδεχόμενο συμβιβασμού με την FTC προτού ξεκινήσει η δίκη ενώ ο Ζούκερμπεργκ συχνά συμμετέχει σε συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλίσει την εύνοια του προέδρου Τραμπ. Αλλωστε, είχε δώσει το παρών και στην ορκωμοσία τους, στην «πρώτη γραμμή» των καλεσμένων μεγίστάνων της τεχνολογίας, μαζί με τον Ιλον Μασκ και τον Τζεφ Μπέζος.

Ο Ζάκερμπεργκ και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Σέριλ Σάντμπεργκ, αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η META, σύμφωνα με το BBC, θα προβάλλει ως υπερασπιστική γραμμή το εάν αυτή η εξαγορά ωφέλησε τελικά τόσο τους χρήστες των εφαρμογών όσο και τις ίδιες τις πλατφόρμες.

«Θα πουν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι: είναι οι καταναλωτές σε καλύτερη κατάσταση ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης;», δήλωσε η Rebecca Haw Allensworth, καθηγήτρια αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στη Νομική Σχολή Vanderbilt.

«Θα παραθέσουν επίσης πολλά στοιχεία ότι το Instagram έγινε αυτό που είναι σήμερα, επειδή επωφελήθηκε από το ότι ανήκει στο Facebook» εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

