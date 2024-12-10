Crash Test θέρμανσης – Πότε πληρώνουμε τα λιγότερα χρήματα;  

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με το κόστος ενέργειας να παραμένει «τσουχτερό» και τον χειμώνα να δείχνει πια για τα καλά τα «δόντια» του, είναι λογικό κάθε νοικοκυριό να υπολογίζει με πολύ προσοχή τι θα ξοδέψει σε θέρμανση. Τα χρήματα που θα πληρώσει κάθε οικογένεια διαφέρουν ανάλογα με την πηγή θέρμανσης που αξιοποιεί, με την διαφορά από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή να φτάνει ακόμη και τα 165 ευρώ τον μήνα. Το skai.gr μέσα από παραδείγματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για τα κόστη που προκύπτουν ανάλογα με την πηγή θέρμανσης.

Προκειμένου να εξαχθούν σχετικά ασφαλή συμπεράσματα, η σύγκριση για το κόστος ανά πηγή θέρμανσης έγινε με βάση ένα τυπικό ελληνικό νοικοκυριό, δηλ. εκείνο που διαθέτει διαμέρισμα μέτριας μόνωσης 80τ.μ. με 100 τ.μ. στο λεκανοπέδιο Αθηνών (Β Κλιματική ζώνη), το οποίο λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 8 με 10 ώρες ημερησίως και με ρυθμισμένη την θερμοκρασία χώρου στους 20℃.

Τι πληρώνουμε ανάλογα με την πηγή θέρμανσης

Τι θα πληρώσει λοιπόν ένα τυπικό νοικοκυριό, ανάλογα με την πηγή θέρμανσης που αξιοποιεί;

Σύστημα θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου συντηρημένος με τιμή λίτρου 1,15 € και μέση μηνιαία κατανάλωση 150 lt - Κόστος 172,50€

Σύστημα θέρμανσης με καυστήρα αερίου συντηρημένος με τιμή θερμικής KWh 0,085€ και μέση μηνιαία κατανάλωση 1582KWh - Κόστος 134,50€

Σύστημα θέρμανσης με κλιματιστικά inverter Α++ (1 τεμ 18.000 Btu και 2 τεμ 9.000 Btu) με 17 λεπτά την ΚWh και με μέση μηνιαία κατανάλωση 735 KWh, το κόστος ανέρχεται στα 125€, χωρίς inverter η κατανάλωση είναι 1320 KWh Χ 17 λεπτά/KWh = 224,4€

Σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρικά σώματα ή ηλεκτρικές θερμάστρες ή αερόθερμα (3 τεμ των 2000W έκαστο) και με 17 λεπτά την ΚWh, με μέση μηνιαία κατανάλωση 1440ΚWh - Κόστος 245€

Σύστημα θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού, (8KW-10ΚW) υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Α+, βαθμός απόδοσης >3.50) μεσαίων θερμοκρασιών (προσαγωγή ζεστού νερού στα καλοριφέρ 55℃) με μέση μηνιαία κατανάλωση 480 KWh και με 17 λεπτά την ΚWh, το κόστος ανέρχεται στα 81,6€

Το κόστος της ηλεκτρικής κιλοβατώρας λαμβάνεται υπόψιν στους υπολογισμούς με 17 λεπτά, επειδή όσοι λειτουργούν ηλεκτρική θέρμανση υπερβαίνουν τις 500 κιλοβατώρες τον μήνα, οπότε χρεώνονται με υψηλότερη τιμή από την μέση τιμή των 15 λεπτών που οι περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν για καταναλώσεις μέχρι 500KWh.

Ποια πηγή θέρμανσης συμφέρει – Τι έδειξε το crash test

Με βάση αυτά τα δεδομένα και το crash test που προηγήθηκε, ο ενεργειακός Επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εκτιμά πως «το ρεύμα με αντλία θερμότητας είναι η απόλυτη οικονομική επιλογή, διότι εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψιν οι αναλισκόμενες κιλοβατώρες, σημαίνει ότι για πέντε μήνες το νοικοκυριό που διαμένει στο Δήμο Αθηνών θα πληρώσει 81,6 ευρώ επι 5 μήνες = 408 ευρώ.

Το επίδομα που θα λάβει θα είναι 380 ευρώ (βασικό επίδομα για ηλεκτρική θέρμανση ) επί τον συντελεστή βαθμοημερών στην Αθήνα που είναι 0,43 μας κάνει 163,40 ευρώ, προσαυξημένο κατά 40% (20% για κάθε παιδί) μας κάνει 228,76 ευρώ.

Άρα το κόστος που θα καταβάλει το νοικοκυριό με αντλία θερμότητας στο τέλος της πεντάμηνης περιόδου θέρμανσης θα είναι 408 ευρώ μείον τα 228,76 ευρώ του επιδόματος = 179,24 ευρώ.

Αν το ίδιο νοικοκυριό θερμαινόταν με καυστήρα αερίου θα πλήρωνε 134,5 ευρώ χ 5 μήνες =672,5 ευρώ, το βασικό επίδομα θέρμανσης με αέριο είναι 300 ευρώ επι 0,43 (συντελεστή βαθμοημερών στον Δήμο της Αθήνας) = 129 ευρώ προσαυξημένο κατά 40% (για τα 2 παιδιά) = 180, 6 ευρώ.

Άρα το κόστος που θα καταβάλει το νοικοκυριό με καυστήρα αερίου θα είναι 672,5 ευρώ μείον τα 180,60 ευρώ = 491,90 ευρώ.

Αν λειτουργούσε τα 3 κλιματιστικά inverter θα πληρώσουμε 125 ευρώ επι 5 μήνες = 625 ευρώ μείον το επίδομα των 228,76 = 396,24 ευρώ

Αν το ίδιο νοικοκυριό θερμαινόταν με καυστήρα πετρελαίου θα πλήρωνε 172,50 ευρώ χ 5 μήνες =862,5 ευρώ, το βασικό επίδομα θέρμανσης με πετρέλαιο είναι 300 ευρώ επί 0,43 (συντελεστή βαθμοημερών στον Δήμο της Αθήνας) = 129 ευρώ προσαυξημένο κατά 40% (για τα 2 παιδιά) = 180, 60 ευρώ.

Άρα το κόστος που θα καταβάλει το νοικοκυριό με καυστήρα πετρελαίου θα είναι 862,5 ευρώ μείον τα 180,60 ευρώ = 681,90 ευρώ.

Κι αν τελικά χρησιμοποιούσε τα 3 ηλεκτρικά σώματα το 5μηνο θα πληρώσουμε 245ευρώ χ 5 =1.225 ευρώ μείον το επίδομα των 228,76 ευρώ = 996,73 ευρώ.

Επομένως, εμφανώς συμφέρει η αντλία θερμότητας, στην συνέχεια τα κλιματιστικά inverter μετά ο καυστήρας αερίου και τέλος ο καυστήρας πετρελαίου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει μια οικογένεια να ζεσταίνει το σπίτι με ηλεκτρικά σώματα, ακόμα κι αν λάβει το επίδομα ηλεκτρικής θέρμανσης των 228,76 ευρώ».



