Τη δέσμευση της Chevron για έναρξη των ερευνών στις υπό παραχώρηση περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου εντός του 2026 θα επιδιώξει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη συνάντηση που θα έχει αύριο Πέμπτη στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής εταιρείας.

Ο υπουργός αναχωρεί σήμερα για το Τέξας συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνη Στεφάτο.

Όπως αναφέρει και η εφημερίδα Καθημερινή, μεταβαίνει στο Τέξας για να ζητήσει από τη διοίκηση της εταιρείας ένα δεσμευτικό εκ μέρους της χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των ερευνών. Στην ουσία, η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει από τη Chevron να προγραμματίσει τις έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα της Ελλάδας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης έως τα τέλη του 2025, δηλαδή να ξεκινήσουν εντός του 2026. Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική πετρελαϊκή θα πρέπει να μην αναμένει την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προετοιμασία των ερευνών, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση και ναύλωση ερευνητικού πλοίου.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά με το ταξίδι της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ στο Τέξας στέλνει ένα μήνυμα στην πετρελαϊκή βιομηχανία ότι η υπόθεση «υδρογονάνθρακες» αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα. Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρει ο κ. Παπασταύρου και στον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Αρντίλ, από τον οποίο και αναμένει μια αξιολόγηση του προγράμματος ερευνών που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία στις δυο περιοχές της Κρήτης (δυτικά και νοτιοδυτικά) που της έχουν παραχωρηθεί σε κοινοπραξία με την HELLENiQ ENERGY.

