Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ήταν 17 Ιουνίου όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες – προεξαρχόντων των δικηγόρων – προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αντισυνταγματικότητας του τεκμαρτού από πέρυσι τρόπου φορολόγησης τους. Δυστυχώς, για εκείνους ένα σχεδόν χρόνο μετά, οι δικαστές αποφάσισαν να απορρίψουν το αίτημα τους.



Έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν διορία έως τις 15 Σεπτεμβρίου εφόσον θέλουν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια και να ζητήσουν να φορολογηθούν με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα αφού πρώτα ελεγχθούν.



Για να γίνει αυτό αρκεί να συμπληρώσουν τους κωδικούς 443-444 στη φορολογικής τους δήλωση που σημαίνει ότι ζητούν από την ΑΑΔΕ να τους ελέγξει θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά τα εισοδήματα που έχει προσυμπληρώσει η Αρχή. Ο φόρος πάντως θα βεβαιωθεί και θα πρέπει να αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αμφισβήτησης και ελέγχου.



Σε διάστημα 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης – δηλαδή έως τις 15 Σεπτεμβρίου - «οι αμφισβητίες» πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τους αλλά και των οικείων τους. Κάτι σαν ένα μικρό πόθεν έσχες.

Στο ερωτηματολόγιο μεταξύ άλλων πρέπει να συμπληρώσουν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς, Κάρτες και Θυρίδες

Επενδύσεις και Χρεόγραφα

Τιμαλφή και Έργα Τέχνης

Διαθέσιμα μετρητά και Κρυπτονομίσματα

Κινητή περιουσία

Αριθμοί παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

Λογαριασμούς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Δίδακτρα και Ταξίδια

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. Αν δεν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εντός των 60 ημερών το δικαίωμα της αμφισβήτησης χάνεται.

Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον έλεγχο και σε προγενέστερα φορολογικά έτη αν το κρίνουν απαραίτητο.



Ο έλεγχος γίνεται εντός 12 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.



Η διαδικασία πάντως αυτή του ελέγχου είναι αλήθεια ότι πέρυσι αποθάρρυνε πάρα πολλούς από το να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια. Από τις περίπου 500.000 μόνο λίγοι περισσότεροι από 4.500….βρήκαν το θάρρος.



Η αμφισβήτηση πάντως του φόρου που βεβαιώνεται βάσει τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να γίνει και για αντικειμενικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα οι αντικειμενικοί αυτοί λόγοι είναι οι εξής:

Η στρατιωτική θητεία. Αν έχει λήξει προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αν όχι, συνυποβάλλεται βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί

Φυλάκιση. Συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο ή πιστοποιητικό κράτησης

Νοσηλεία. Συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Εγκυμοσύνη. Συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας για 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου. Για την πρώτη περίπτωση συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την υιοθεσία, η σχετική δικαστική απόφαση και για την αναδοχή, η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

Εκτεταμένες Φυσικές καταστροφές. Συνυποβάλλεται η απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας

Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προληφθούν όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.

Η απόφαση πάντως του ΣτΕ δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στον συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης. Για την ακρίβεια κι άλλες αλλαγές γιατί οι πρώτες έγιναν ήδη. Επιπλέον, στο Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι όσο εξελίσσονται και αυξάνει η αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου της ΑΑΔΕ, τόσο μικρότερη θα είναι η ανάγκη ύπαρξης του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.