Παραβατικότητα έως και 65% δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών μετά από ελέγχους για την έκδοση αποδείξεων σε πάρκινγκ, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Πρόκειται για κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά και υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου το ψηφιακό πελατολόγιο.

Το μέτρο πάντως προκαλεί έντονες αντιδράσεις και με επιστολή τόσο στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, όσο και στον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ζητά την απόσυρση του.

Η εφαρμογή είναι ήδη ενεργή στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και από τον επόμενο μήνα αναμένεται η βελτιωμένη της έκδοση για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες θα «σκανάρουν» τις πινακίδες των οχημάτων και στη συνέχεια την εκδοθείσα απόδειξη και όλα τα στοιχεία θα διαβιβάζονται απευθείας στην Αρχή.

Αν δεν υπάρξει παράταση, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής της αγοράς θα αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα 100 ευρώ για κάθε όχημα το οποίο δεν καταγράφηκε όπως ορίζουν οι διατάξεις.

Ποιους αφορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουλίου η προαιρετική σήμερα εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου γίνεται υποχρεωτική για:

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, φανοποιεία, επιχειρήσεις με αντικείμενο την τοποθέτηση συναγερμών ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα, χώρους στάθμευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών (δίτροχων, τρίτροχων, τετράτροχων), μοτοποδηλάτων, επιβατικών οχημάτων που προορίζονται για επαγγελματική ή προσωπική χρήση, επαγγελματικών οχημάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

Οι επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με συστήματα αυτοεξυπηρέτησης, εφόσον τα παραστατικά αξίας εκδίδονται άμεσα με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Οι εργασίες που απαιτούνται για την κίνηση και παράδοση των καινούριων αυτοκινήτων στον αγοραστή, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα συνεργεία των επιχειρήσεων πλύσης καινούριων αυτοκινήτων (π.χ. αποκήρωση)

Η εκμίσθωση θέσεων στάθμευσης από ιδιοκτήτες περιφραγμένων οικοπέδων, εφόσον η εκμίσθωση έχει συγκεκριμένη κάθε φορά χρονική διάρκεια, δεν συνοδεύεται από υπηρεσίες φύλαξης ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. παρκαδόρος, γραφείο, τηλέφωνο) και ο κάτοχος του οχήματος διαθέτει αυτοτελή δυνατότητα εισόδου και εξόδου.

Η επισκευή ή συντήρηση μερών ή εξαρτημάτων οχημάτων, εφόσον αυτά εισάγονται στην εγκατάσταση της επιχείρησης αυτοτελώς, αποσπασμένα από το όχημα που φέρει την πινακίδα κυκλοφορίας (π.χ. μηχανή οχήματος, αναμεικτήρας μεταφοράς σκυροδέματος).

Η χρήση ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης επιχειρήσεων για την φιλοξενία/εξυπηρέτηση πελατών τους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Η παροχή υπηρεσιών κινητού συνεργείου και η επισκευή οχημάτων στον τόπο που εμφανίστηκε η βλάβη (ή σε άλλο σημείο που υποδείχθηκε).

