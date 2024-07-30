Kατά 0,3% αυξήθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε επίσης αυξηθεί κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ. Σε ετήσια βάση, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά 0,6%, ενώ στο σύνολο της ΕΕ η αύξηση ήταν της τάξης του 0,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

