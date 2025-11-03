Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 6,7% στην επιβατική κίνηση στο 9μηνο - Αυξημένα κατά 3,5% τα έσοδα

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία και ισχυρή λειτουργική επίδοση, κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), όπως φαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία για το 9μηνο (λήξη 30 Σεπτεμβρίου 2025).

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ενώ τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε 526,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, το Προσαρμοσμένο EBITDA, διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τους στόχους του ΔΑΑ.

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Αναλυτικά, κατά το εννεάμηνο του 2025, η κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 26,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

Στην κορύφωση της θερινής περιόδου, το Αεροδρόμιο της Αθήνας συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή επίδοση με δυναμική ανάπτυξη των αγορών των Η.Π.Α. και της Μέσης Ανατολής, ξεχωρίζοντας ως ένας από τους πλέον συνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης (καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο). Οι απευθείας υπερατλαντικές πτήσεις καταγράφουν επίσης θεαματική άνοδο, με την Αθήνα να συνδέεται πλέον με 9 πόλεις των ΗΠΑ και να καταγράφει 103 εβδομαδιαίες συχνότητες – σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν.

Οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς υποδεικνύουν ότι η επιβατική ζήτηση για το έτος 2025, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιδόσεις τόσο κατά θερινή περίοδο, όσο και στο υπόλοιπο του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία ανάπτυξης σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συνακόλουθες μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της αεροπορικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Κατά το εννεάμηνο του 2025, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 3,5%, σε 526,9 εκατ. ευρώ από 509,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική Αεροπορικών Χρεώσεων του 2025 και την ισχυρή εμπορική επίδοση.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,5% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σε 397,5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στην αναπροσαρμογή των Τελών Αεροδρομίου, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2025.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ακολουθώντας την αύξηση της επιβατικής κίνησης, με τη θετική επίδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων να αντισταθμίζει τις πιέσεις στα έσοδα από υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, λόγω της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων τον Ιούλιο του 2025.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 180,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,2 εκατ. ευρώ ή 14,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 36,5 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2024. Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15,5 εκατ. ευρώ ή 12,1% υψηλότερα από το εννεάμηνο 2024, κυρίως λόγω:

των πρόσθετων πόρων (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

των αυξήσεων του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2025, καθώς και τον αντίκτυπο, σε ολόκληρο το έτος, της αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2024,

του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, και

της αυξημένης πρόβλεψης για εκτεταμένη συντήρηση διαδρόμων, τροχοδρόμων και φωτοσήμανσης αεροδρομίου (airfield lighting).

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 346,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,3 εκατ. ευρώ ή 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Κερδοφορία

Τα κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 241,0 εκατ. ευρώ έναντι 252,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024. Τα Κέρδη Μετά από Φόρους του εννεαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, 9,3 εκατ. ευρώ ή 4,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επίσης εναρμονισμένα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

