Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο

Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% - χειρότερα του αναμενόμενου - τον Απρίλιο, καθώς οι κραδασμοί από την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκτεταμένους δασμούς έπληξαν την παγκόσμια οικονομία, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία την Πέμπτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε μείωση κατά 0,1% τον Απρίλιο σε σύγκριση με το επίπεδο του Μαρτίου.

Η οικονομία της Βρετανίας επεκτάθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας την ανάπτυξη των άλλων χωρών της G7 και ωθώντας την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) να αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το σύνολο του έτους στο 1% τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η BoE αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026 σε 1,25% και ανέφερε ότι αναμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν τη βρετανική οικονομία κατά 0,3% σε τρία χρόνια.

Οι αξιωματούχοι της BoE, οι οποίοι αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον επίμονο πληθωρισμό και την υποτονική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

