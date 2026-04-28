Οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% το 2026, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, εφόσον οι πιο έντονες διαταραχές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τερματιστούν τον Μάιο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι τιμές των εμπορευμάτων ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν οι εχθροπραξίες στην περιοχή κλιμακωθούν και οι διαταραχές στην προσφορά διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέρει η τράπεζα στην τελευταία έκθεσή της για τις αγορές εμπορευμάτων.

Στο βασικό της σενάριο, η τράπεζα υποθέτει ότι οι όγκοι ναυτιλίας μέσω του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ θα επιστρέψουν σταδιακά κοντά στα προπολεμικά επίπεδα έως τον Οκτώβριο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι κίνδυνοι «γέρνουν σαφώς» προς υψηλότερες τιμές.

Η βασική πρόβλεψη κάνει λόγο για αύξηση 16% στις συνολικές τιμές εμπορευμάτων το 2026, λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας και λιπασμάτων, καθώς και των ιστορικά υψηλών τιμών σε βασικά μέταλλα.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται την Τρίτη, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν καθυστερούν και του Στενού του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, περιορίζοντας την πρόσβαση των παγκόσμιων αγοραστών σε ενεργειακούς πόρους, λιπάσματα και άλλα εμπορεύματα από τη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο στενό - μέσω του οποίου πριν τον πόλεμο διακινούνταν το 35% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου - έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς πετρελαίου που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι τιμές του Brent ήταν στα μέσα Απριλίου πάνω από 50% υψηλότερες σε σχέση με τις αρχές του έτους. Η τιμή του αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, σημαντικά αυξημένη από τα 69 δολάρια το 2025.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων ζημιών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και αργής ανάκαμψης των εξαγωγών, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει κατά μέσο όρο ακόμη και τα 115 δολάρια το βαρέλι φέτος.

«Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια οικονομία σε διαδοχικά κύματα: πρώτα μέσω της αύξησης των τιμών ενέργειας, στη συνέχεια των τροφίμων και τελικά μέσω του πληθωρισμού, που θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια και ακριβότερο δανεισμό», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ίντερμιτ Γκιλ. Το πλήγμα θα είναι εντονότερο για τις φτωχότερες χώρες, επιδεινώνοντας την κατάσταση για τις ήδη υπερχρεωμένες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Πίεση στην προσφορά τροφίμων

Οι τιμές των λιπασμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 31% το 2026, λόγω κυρίως της ανόδου κατά 60% της ουρίας, του πιο διαδεδομένου αζωτούχου λιπάσματος, το οποίο παράγεται από φυσικό αέριο.

Η αύξηση αυτή αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων, μειώνοντας τα εισοδήματα των αγροτών και απειλώντας τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι έως και 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια φέτος, εάν ο πόλεμος παραταθεί.

Ο πληθωρισμός στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 5,1% το 2026, αυξημένος από το 4,7% πέρυσι και κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από τις προπολεμικές προβλέψεις. Σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, θα μπορούσε να φτάσει έως και το 5,8%.

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται επίσης να πληγεί σημαντικά. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες προβλέπεται πλέον να αναπτυχθούν μόλις κατά 3,6% το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 4%.

Πηγή: skai.gr

