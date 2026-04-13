ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΟΕ: Ζητούν να σταματήσει η αποθεματοποίηση ενεργειακών προμήθειών 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κάλεσαν τις χώρες να αποφύγουν την αποθεματοποίηση ενεργειακών προμηθειών και την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως το μεγαλύτερο σοκ που έχει δεχθεί ποτέ η παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με τους επικεφαλής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι αρκετές χώρες διατηρούν αποθέματα και επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει.

Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση προς αυτές και γενικά όλες τις χώρες να αφήσουν τα ενεργειακά αποθέματα να διοχετευθούν στις αγορές.

«Πρώτα απ’ όλα, μην κάνετε ζημιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί συναντήσεις με χώρες που ήδη πλήττονται σοβαρά στην Ασία, την υποσαχάρια Αφρική και ορισμένα νησιά του νότιου Ειρηνικού, οι οποίες ανησυχούν για τον εφοδιασμό.

Πηγή: skai.gr

