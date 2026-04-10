Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ακόμη και αν η εύθραυστη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εδραιωθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, σε συνέντευξή του στο Reuters την Παρασκευή.

Και η ζημιά θα είναι πολύ βαθύτερη εάν η εκεχειρία αποτύχει και η σύγκρουση κλιμακωθεί, ανέφερε ο ίδιος.

Ο Μπάνγκα δήλωσε την Τρίτη ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,3 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα βασικό σενάριο με πρόωρο τέλος του πολέμου, και έως και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα εάν αυτός συνεχιστεί. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 200 έως 300 μονάδες βάσης, με πολύ υψηλότερο αντίκτυπο -έως και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες- εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, δήλωσε.

Ο πόλεμος, ο οποίος έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 50%, ενώ έχει διαταράξει τις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων, ηλίου και άλλων αγαθών, καθώς και τον τουρισμό και τα αεροπορικά ταξίδια.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Τραμπ φαίνεται αβέβαιη, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν τα πλήγματα. Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να απελευθερωθούν και να επιβληθεί εκεχειρία στον Λίβανο προτού προχωρήσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο στο Πακιστάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ανεφοδιάζονται με πυρομαχικά σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.

«Το ερώτημα είναι πραγματικά αν αυτή η τρέχουσα ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη και στη συνέχεια στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Μπάνγκα. «Αν δεν οδηγήσει σε αυτό, και αν η σύγκρουση ξεσπάσει ξανά, θα είχε αυτό έναν ακόμη μεγαλύτερο ή μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις ενεργειακές υποδομές;»

Ο Μπάνγκα ανέφερε ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή τράπεζα στον κόσμο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων μικρών νησιωτικών κρατών χωρίς φυσικούς ενεργειακούς πόρους, σχετικά με την άντληση κεφαλαίων από υπάρχοντα προγράμματα μέσω «παραθύρων ανταπόκρισης σε κρίσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.