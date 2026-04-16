Αύξηση 18,2% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Μάρτιο

Τον Μάρτιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.722 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.761 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 4,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Μάρτιο του έτους 2025 σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2026 ανέρχονται σε 15.897 έναντι 13.622 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025,

παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάρτιο του 2026, ανήλθε σε 6.545 έναντι 5.941 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%.

Αύξηση 15,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι

καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2026 ανέρχονται σε 6.193 έναντι 5.679 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 66.388 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 62.399 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Μείωση 1,7% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 ανέρχονται σε 37.862 έναντι 35.799 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, ανήλθε σε 15.998 έναντι 15.030 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Αύξηση 3,7% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 ανέρχονται σε 15.047 έναντι 14.199 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0%

Πηγή: skai.gr

