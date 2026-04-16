Πτώση 1% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές - Τη μεγαλύτερη μείωση οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 29.072.219 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, που είχε ανέλθει 29.366.443 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 16,3%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 19,9%. 

