Υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της 11ης – 13ης Αυγούστου 2024 στην Αττική, υπέγραψε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου.

Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται εξάμηνη αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ρύθμιση οφειλών και παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους πληγέντες από πυρκαγιές με την προϋπόθεση ότι πιστοποιείται αρμοδίως ότι έχουν υποστεί ζημίες στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών τους, μέσω της ένταξής τους στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής στις εξής περιοχές:

i. Δημοτικές Ενότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Καπανδριτίου, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

ii. Δήμος Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής,

iii. Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής,

iv. Δήμος Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής,

v. Δημοτικές ενότητες Μαραθώνα, Βαρνάβα, Γραμματικού και Νέας Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής,

vi. Δήμος Βριλησσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

vii. Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

viii. Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Για όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις ανωτέρω πληγείσες περιοχές προβλέπεται ότι:

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2024

Αναστέλλεται η καταβολή για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2024

Εξοφλούνται οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλλουν στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό σχετική αίτηση μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2025.

