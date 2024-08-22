Υπουργείο Οικονομικών: Το Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ούτε διακόπτεται ούτε περικόπτεται

Στη διάψευση φημών σχετικά με διακοπή προγράμματος στήριξης ανέργων, προχώρησε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαψεύδει κατηγορηματικά φήμες ότι το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 67 σε φορείς του δημόσιου τομέα έχει δήθεν περικοπεί ή διακοπεί. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά με αυξημένους πόρους και αυξημένες θέσεις.

Ειδικότερα:

Το Πρόγραμμα, ενώ κάλυπτε αρχικά 10.000 ανέργους, έχει διευρυνθεί διαδοχικά τόσο αριθμητικά όσο και ποσοτικά ως προς το ύψος της ενίσχυσης, ώστε σήμερα – μετά και την τελευταία πρόσφατη τροποποίηση της ΚΥΑ στις 6 Αυγούστου 2024 – να καλύπτει 26.500 ανέργους. Η τελευταία αύξηση των θέσεων κατά 5.000 έχει επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 156 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος του συνολικού προγράμματος ανέρχεται πλέον στα 626 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων εργασίας, που είχε καταγράψει μόνο 1.200 προσλήψεις από το 2017 που θεσπίστηκε, με την από 13/06/2020 ΚΥΑ προστέθηκαν 5.000 θέσεις που είχαν αφαιρεθεί το 2018, επιπλέον των 3.700 κενών θέσεων.

Επιπρόσθετα, επεκτάθηκε σε όλους τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΔΔ, ενώ αυξήθηκε η επιδότηση από το 50% στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος προβλέφθηκε αρχικά σε 209,6 εκατ. ευρώ.

Με την από 16/09/2022 ΚΥΑ το πρόγραμμα επεκτάθηκε για επιπλέον 6.500 θέσεις.

Με την από 07/11/2023 ΚΥΑ το πρόγραμμα επεκτάθηκε κατά 5.000 θέσεις. Επιπρόσθετα, επιλέξιμοι είναι πλέον όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω ανεξαρτήτως εάν είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και άνεργοι άνω των 67 που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.

Με την από 06/08/2024 ΚΥΑ το πρόγραμμα επεκτάθηκε για επιπλέον 5.000 θέσεις, φτάνοντας τις συνολικά τις 26.500. Η πρόσθετη δαπάνη για την τελευταία επέκταση των 5.000 θέσεων ανέρχεται σε 156 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και 66 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη του προγράμματος έχει ανέλθει στα 625,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 367,8 εκατ. ευρώ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και 258 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα επεκτείνεται διαδοχικά, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της θητείας των παλαιότερων ωφελούμενων και την εισροή νέων ωφελούμενων, αλλά και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος που επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Το μόνο το οποίο έχει συμβεί και προφανώς παρεξηγείται – καλόπιστα ή κακόπιστα από ορισμένους – είναι ότι υπάρχουν οροφές τόσο δαπανών όσο και θέσεων που δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν.

Υπολογίζεται ότι και μετά την τελευταία επέκταση των δικαιούχων κατά 5.000, και ενώ το πρόγραμμα είχε αρχικά σχεδιαστεί ώστε να υπάρχουν 10.000 ενεργοί δικαιούχοι, από τους περίπου 26.500 που έχουν προσληφθεί έως σήμερα, περισσότεροι από 17.000 είναι σήμερα ενεργοί. Οι δικαιούχοι προσλαμβάνονται κάθε φορά για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 επιπλέον μηνών.

Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν δεδομένα δημοσιονομικά περιθώρια τόσο στον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, όσο και των ΟΤΑ και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ορίζουν τον ρυθμό με το οποίο επεκτείνονται οι θέσεις του προγράμματος. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ ώστε εντός του 2025 να επεκταθεί το πρόγραμμα, όπως συνέβη κατ’ επανάληψη το 2022, το 2023 και πρόσφατα τον Αύγουστο του 2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

