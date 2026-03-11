«Ασανσέρ» οι τιμές πετρελαίου - Μικρή άνοδος σήμερα

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν δραματικές διακυμάνσεις ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα, καθώς οι traders προσπαθούν να κατανοήσουν τα αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο.

Την Τρίτη, το Brent έπεσε κατά 17% κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, και στη συνέχεια ανέκαμψε κοντά στα 90 δολάρια, με φόντο τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από το Στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν ξανά απότομα νωρίς την Τετάρτη, μετά την αναφορά της Wall Street Journal ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει το ενδεχόμενο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας των παγκόσμιων προμηθειών, αλλά ανέβηκαν εκ νέου μετά την επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 0,26%, στα 88,03 δολάρια το βαρέλι (08:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,05%, στα 84,33 δολάρια το βαρέλι.

Έντονες διακυμάνσεις

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι traders προσπαθούν να κατανοήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σημειώνει το Al Jazeera.

Παρότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί έως και 50%, φτάνοντας σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν, εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 17% υψηλότερα από τα επίπεδα πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν κοινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κατάσταση έντονης ανησυχίας λόγω της σχεδόν πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας μέσω των Στενού του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου -καθώς και λόγω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος έχει αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς αυξάνονται τα αποθέματα βαρελιών που δεν μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά και εξαντλείται η χωρητικότητα αποθήκευσης.

Απειλή ιρανικών ναρκών στη θάλασσα

Μια παρατεταμένη αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα είχε σοβαρές δευτερογενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών αγαθών και επιβραδύνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάθε αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου αντιστοιχεί σε άνοδο του πληθωρισμού κατά 0,4% και σε μείωση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 0,15%.

Οι τιμές πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί περίπου 17% από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι αρχές στη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν έχουν εφαρμόσει μέτρα όπως ανώτατα όρια τιμών και δελτίο καυσίμων για να συγκρατήσουν το κόστος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να διατηρήσει ανοιχτό το στενό «αν χρειαστεί».

Ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων σχεδίων λόγω του τεράστιου αριθμού πλοίων που έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή και της απειλής επιθέσεων με drones και πυραύλους από τις κοντινές ιρανικές ακτές.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτέθηκε σε 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στο στενό, αφού νωρίτερα ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην τοποθετήσει νάρκες στο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επίσης δώσει αντικρουόμενες εκτιμήσεις για το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις ενεργειακές αγορές.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», αλλά ταυτόχρονα είπε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν δεν θα σταματήσουν «μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί πλήρως και αποφασιστικά» και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν έχουν ακόμη κερδίσει αρκετά».

«Οι αναλυτές μιλούν συνεχώς για γεωπολιτικό κίνδυνο, αλλά τις περισσότερες φορές παραμένει υποθετικός. Αυτό που είδαμε αυτή την εβδομάδα ήταν η αγορά να αντιμετωπίζει για λίγο αυτόν τον κίνδυνο ως πραγματικό και να επανατιμολογεί σοβαρά τη διαταραχή της προσφοράς», δήλωσε στο Al Jazeera ο Τσαντ Νόρβιλ, πρόεδρος της Rigzone.

«Ταυτόχρονα, η συνοδεία ενός μόνο δεξαμενόπλοιου δεν αλλάζει ουσιαστικά την εξίσωση της προσφοράς όταν πάνω από εκατό πλοία περνούν συνήθως καθημερινά από το στενό. Αυτό που προσπαθεί πραγματικά να προσδιορίσει η αγορά είναι αν η συνολική ροή πετρελαίου μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία», είπε ο Νόρβιλ.

