Ο τρόπος ανατοκισμού των δόσεων των κόκκινων δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, θα ζητηθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, Την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2

Αναλυτικότερα, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, θα συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία, που έχει προκύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, αναφορικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των οφειλετών προς τα funds, που έχουν ορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στις περιπτώσεις διάσωσης της πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα, το ζήτημα που θα απασχολήσει τον 'Αρειο Πάγο είναι η απαγόρευση του ανατοκισμού, τόσο στο νόμο 3689/2010, όσο και στις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα funds (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου, να υπερδιπλασιάζεται.

Από την άλλη πλευρά, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι η ορθή ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010 (νόμος Κατσέλη), επιβάλλει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης και ότι το ύψος των τοκοχρεολυτικών δόσεων κάθε δανειολήπτη καθορίσθηκε από το Ειρηνοδικείο με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του, οι οποίες, αν ανατραπούν ή διαφοροποιηθούν, κινδυνεύει να χαθεί το ακίνητο.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι σκοπός του «νόμου Κατσέλη» είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου δανειολήπτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και δεν πρέπει με τον καθορισμό από το Ειρηνοδικείο του ύψους των μηνιαίων δόσεων να επέρχεται εξαθλίωση του δανειολήπτη, κάτι που θα επέλθει σε περίπτωση επικράτησης της άποψης των funds.

Αντίθετα, τα funds (Τράπεζες, servicers κ.λπ.) υποστηρίζουν ότι θα έχουν ζημιά, η οποία υπολογίζεται άνω του ενός δισ. ευρώ, σε μια ενδεχόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου που θα προβλέπει τον εκτοκισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη (που έχουν ενταχθεί στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή») χωριστά σε κάθε δόση και όχι τοκοχρεωλυτικά στο σύνολο της οφειλής.

Τέλος, παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών έχουν καταθέσει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, όπως και 20 ακόμη δανειολήπτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

