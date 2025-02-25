Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 37% τον Ιανουάριο, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες προώθησαν τα ηλεκτροκίνηταα αυτοκίνητα προκειμένου να συμμορφωθούν με τους αυστηρότερους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων φέτος.

Οι παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατακόρυφα σε αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Οι συνολικές πωλήσεις στην περιοχή μειώθηκαν κατά 2,1% λόγω της μειωμένης ζήτησης για plug-in υβριδικά, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης προετοιμάζονται για ακόμη μία δύσκολη χρονιά, καθώς οι αυστηρότεροι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύπανση τις αναγκάζουν να πωλούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή να διακινδυνεύσουν πρόστιμα. Έχοντας υποφέρει από τις φθίνουσες πωλήσεις στην Κίνα, αντιμετωπίζουν επίσης την απειλή πρόσθετων δασμών στις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμη και με την ισχυρές πωλήσεις τον Ιανουάριο, η βιομηχανία μπορεί να λάβει κάποια στήριξη από την Κομισιόν. Η Γαλλία πιέζει την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις αυτοκινητοβιομηχανίες για να συμμορφωθούν με τους στόχους εκπομπών ρύπων φέτος, ανέφερε το Bloomberg τη Δευτέρα. Ένα στέλεχος της Renault δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι «100% σίγουρος» ότι οι Βρυξέλλες θα χαλαρώσουν τους κανόνες για να προστατεύσουν τους τοπικούς κατασκευαστές.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πρόκειται να γίνει ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας μετά τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής, υποστήριξε ότι οι πωλήσεις νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά τη σταδιακή κατάργηση που έχει προγραμματιστεί για το 2035.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων ευρώ, επειδή δεν έχουν επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων. Η Κομισιόν έχει συνομιλήσει με στελέχη της βιομηχανίας και θα παρουσιάσει σχέδιο δράσης στις 5 Μαρτίου.

Πηγή: The Washington Post

