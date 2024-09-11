Energean: Αύξηση παραγωγής και κερδών στο πρώτο εξάμηνο του έτους

Αύξηση της παραγωγής υδρογονανθράκων κατά 38% στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανακοίνωσε η Energean, καθώς η ημερήσια παραγωγή διαμορφώθηκε στις 146.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (82% σε φυσικό αέριο).

Δεδομένου ότι πρόσφατα συμφωνήθηκε η πώληση των περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία στην Carlyle, από την εταιρεία επισημαίνεται ότι στα assets που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Energean, η παραγωγή ήταν 106.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (84% σε φυσικό αέριο), αυξημένη κατά 47% σε ετήσια βάση.

Στις βασικότερες εξελίξεις στην πορεία της Energean στο πρώτο εξάμηνο του έτους περιλαμβάνεται η επίτευξη εσόδων 867 εκατ. δολαρίων (+47% σε ετήσια βάση) εκ των οποίων τα 643 εκατ. προέρχονται από τα assets που θα διατηρηθούν στο χαρτοφυλάκιο της Energean. Επίσης, η επίτευξη προσαρμοσμένουν κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDAX) 568 εκατ.δολαρίων (+65% σε ετήσια βάση) εκ των οποίων 436 εκατ. από τα assets που θα παραμείνουν στην εταιρεία.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Μαθιός Ρήγας, Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου Energean plc δήλωσε τα εξής:

«Είμαστε ευχαριστημένοι που γνωστοποιούμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της Energean, με διψήφια ποσοστιαία αύξηση στην παραγωγή, στα έσοδα και την κερδοφορία. Στο Ισραήλ επιτύχαμε ρεκόρ παραγωγής, λόγω της καλοκαιρινής ζήτησης και της εξαιρετικής απόδοσης του FPSO "Energean Power". Η λειτουργία μας παρέμεινε ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν επηρεάστηκε η παραγωγή μας.

Οι ισχυρές επιχειρησιακές και οικονομικές μας επιδόσεις υποστηρίζουν τη διανομή μερίσματος για το δεύτερο τρίμηνο, με συνέπεια στη γενικότερη μερισματική μας πολιτική. Όπως έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, η μερισματική πολιτική θα επανακαθορισθεί μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Carlyle.

Πραγματοποιήσαμε, επίσης, σημαντική πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές μας προτεραιότητες: προχώρησαν τα projects μας που εστιάζουν στο φυσικό αέριο, με τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για το κοίτασμα Katlan και την έναρξη παραγωγής στα κοιτάσματα Cassiopea και Location B, ενώ είναι σε εξέλιξη οι δραστηριότητές μας στον τομέα της απανθρακοποίησης με επίκεντρο την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο της Καβάλας, για την οποία αναμένουμε να λάβουμε άδεια αποθήκευσης για 1 εκατ. τόνους ετησίως μέσα στους επόμενους μήνες.

Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της Energean. O συνδυασμός της επιχειρησιακής αρτιότητας και της επίτευξης σημαντικών συμφωνιών είναι τα θεμέλια για να συνεχίσει η νέα Energean να πραγματοποιεί τις δεσμεύσεις προς τους μετόχους της. Συνεχίζουμε να είμαστε δεσμευμένοι στην επιστροφή αξίας προς εκείνους, στην κεφαλαιακή πειθαρχία και στην υπεύθυνη παραγωγής ενέργειας με τις εντυπωσιακές αξιολογήσεις που επιτυγχάνουμε με βάση τα κριτήρια για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση».

Για το σύνολο του 2024, η Energean εκτιμά ότι η παραγωγή του ομίλου θα διαμορφωθεί μεταξύ των 155 και 165 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα, εκ των οποίων οι 115-125 χιλιάδες θα προέρχονται από τα assets που θα διατηρηθούν στο χαρτοφυλάκιο. Οι κεφαλαιακές δαπάνες στην ανάπτυξη και την παραγωγή εκτιμώνται σε 600 - 700 εκατ. δολάρια, αυξημένες κυρίως λόγω του project ανάπτυξης του κοιτάσματος Katlan στο Ισραήλ.

