Συνταξιούχοι αναγκάζονται να ζουν με 0,30€ τον μήνα!  

Αδιανόητο: Και όμως, στην Ελλάδα του 2024 υπάρχουν απόμαχοι της εργασίας στους οποίους το Κράτος αποδίδει ως ποσό σύνταξης «φιλοδώρημα» 30 λεπτών για να βγάλουν τον μήνα. Και αυτά τα «ψίχουλα» τα εισπράττουν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι για μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια. Το skai.gr φέρνει αποκλειστικά στο φως της δημοσιότητας τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ και τα οποία όπως μπορείτε να δείτε εμφανίζουν ως πληρωτέο το ποσό των 0,30€ στην μία περίπτωση και των 0,60€ στην άλλη!



Εύλογα βεβαίως αυτές οι περιπτώσεις προκαλούν απορίες: Τι συνέβη και οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν ως σύνταξη μερικά λεπτά του ευρώ;

Ποιοι λαμβάνουν συντάξεις 0,30€ !!!

Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από την αρχή είναι ότι πρόκειται για περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που έκαναν χρήση πλασματικών ετών για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης εκδόθηκαν μαζί με τις αποφάσεις εξαγοράς του πλασματικού χρόνου.

Όπως είναι λογικό από τις συντάξεις θα πρέπει να παρακρατηθεί μέρος του ποσού που αναλογεί στην εξαγορά των πλασματικών ετών.

Κάπου εδώ όμως … σταματά η λογική: Από τις καταβληθείσες συντάξεις αντί να παρακρατηθεί ποσό που δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου της συνταξιοδοτικής παροχής, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΔΕΝ εφαρμόζει τη σχετική εγκύκλιο του Πάνου Τσακλόγλου και παρακρατεί σχεδόν το σύνολο των ποσών για την εξόφληση των πλασματικών.

Αντίθετα το σύνολο των άλλων φορέων σε περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου παρακρατεί το ανώτατο 25% των αποδοχών της σύνταξης.

Όπως εξηγεί στο skai.gr ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος τα αρμόδια στελέχη του ΓΛΚ ισχυρίζονται πως είναι αναγκασμένα να εφαρμόζουν την προγενέστερη νομοθεσμία Νομοθέσια του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων του ΠΔ 169 του 2007, καθώς το ψηφιακό σύστημα του ΕΦΚΑ δεν … «αναγνωρίζει» άλλη μεταβλητή.

Επιπρόσθετα οι προσωρινές συντάξεις που έλαβαν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θεωρούνται «αχρεωστήτως» καταβληθείσες και αναζητούνται ως οφειλή!

Αποτέλεσμα αρκετοί απόμαχοι της εργασίας να λαμβάνουν ποσά σύνταξης μεταξύ 0,30 και 0,60€ !!!!

Τι αναφέρει η εγκύκλιος Τσακλόγλου

Τι αναφέρει όμως η εγκύκλιος Τσακλόγλου βάσει της οποίας η όποια παρακράτηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 25% του συνόλου της συνταξιοδοτικής παροχής;

«ΙI. Εξόφληση σε δόσεις

Στην περίπτωση της εξόφλησης σε δόσεις, το σχετικό ποσό εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης αναγνώρισης.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης όπου ο αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση της οφειλής ποσό ίσο με το 1/4 της σύνταξης.

Ζ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και για την αναγνώριση των χρόνων ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e -ΕΦΚΑ σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 44 του ν.4670/2020 και την παρ. 1γ του άρθρου 40 του ν.4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν.4387/2016 και το άρθρο 42 του ν.4670/2020.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος για επικουρική σύνταξη με αναγνώριση κατόπιν εξαγοράς χρόνων ασφάλισης, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το λοιπό μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης (σχετική η υπ' αριθμ.Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΨΓ8Α46ΜΤΛΚ-ΑΝΣ)».

