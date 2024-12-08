Υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτων και έναντι φυσικών καταστροφών

Υποχρεωτική γίνεται η ασφάλιση των αυτοκινήτων και για πλημμύρα και για πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Με διατάξεις του νόμου 5162/2024, ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των αυτοκινήτων και έναντι φυσικών καταστροφών, ήτοι και έναντι των κινδύνων από πυρκαγιά λόγω φυσικών αιτίων και από πλημμύρα

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5162/2024 - ΦΕΚ Τεύχος Α 198/05.12.2024 Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

'Αρθρο 26 Ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών - Προσθήκη άρθρου 5Α και παρ. 2Α στο άρθρο 47 του ν. 5116/2024

1. Στον ν. 5116/2024 (Α΄ 100) προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«'Αρθρο 5Α Ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών

1. Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου οχήματος κατά την έννοια της περ. α) του άρθρου 1 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), με τόπο συνήθους στάθμευσης στην Ελλάδα, πέραν των υποχρεώσεων ασφάλισης κατά το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, υποχρεούται να καλύπτει με ασφάλιση το όχημά του και έναντι των κινδύνων από δασική πυρκαγιά και από πλημμύρα, με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του οχήματος.

2. Η υποχρέωση ασφάλισης του παρόντος δεν ισχύει, εάν το όχημα ανήκει κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή σε φορέα του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εξαιρουμένου του υποτομέα Ο.Τ.Α..

3. Οι υπόχρεοι σε ασφάλιση του παρόντος εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλιστεί σύμφωνα με την παρ. 1.»

4. Στο άρθρο 47 του ν. 5116/2024, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να εξειδικεύονται το εύρος και οι προϋποθέσεις ασφάλισης, να εισάγονται επιπλέον εξαιρέσεις, να ρυθμίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εξαίρεση και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 5Α.»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φοροτεχνικών η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές θα επιβαρύνει τα ασφαλιστήρια με αρκετά ευρώ επιπλέον το έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

