Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο με προϋποθέσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Να χωρίσει την ήρα από το σιτάρι στοχεύει το Υπουργείο Τουρισμού με το νομοσχέδιο που θέτει μίνιμουμ προδιαγραφές για τα ακίνητα που βγαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 5 Δεκεμβρίου.

Τέρμα πια σε αποθήκες και υπόγεια που μετατρέπονται εν μία νυκτί σε «κουκλίστικα» καταλύματα.



Όπως ήταν αναμενόμενο το επίμαχο άρθρο 3 που αφορά αυτές τις προδιαγραφές είναι και αυτό που έχει συγκεντρώσει και τα περισσότερα σχόλια. Οι ενστάσεις της πλειονότητας αφορούν τους ελέγχους.



Αφενός όπως υποστηρίζεται ανακύπτουν ζητήματα επί της διαδικασίας αφού απαιτείται η φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο, πόσο μάλλον όταν το ακίνητο μπορεί να βρίσκεται σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή της επικράτειας.



Πρόβλημα όμως φαίνεται να υπάρχει, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, και με τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των ελέγχων που δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Τουρισμού. Με δεδομένο ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αστικές μισθώσεις, η αγορά φοβάται ότι ο έλεγχος από το υπουργείο τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές κι ενδεχομένως δικαστικές αποφάσεις που να χαρακτηρίσουν τα ακίνητα τουριστικά.

Αν όντως συμβεί κάτι τέτοιο αυτομάτως πρέπει να «εξοστρακισθούν» από την βραχυχρόνια μίσθωση πολλά ακίνητα όπως π.χ τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες αφού στο καταστατικό πολλών δεν επιτρέπεται η ύπαρξη διαμερισμάτων τουριστικής χρήσης.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποστηρίζουν οι ίδιοι παράγοντες αυτοί που θα πληγούν είναι οι μικροί ιδιοκτήτες που έχουν 1-2 διαμερίσματα και όχι οι μεγάλες εταιρείες που έχουν αγοράσει ολόκληρες πολυκατοικίες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Κάπως έτσι και in extremis, μερικοί θεωρούν ότι το νομοσχέδιο θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος των ξενοδοχείων για να μειωθούν τα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση κι επομένως ο ανταγωνισμός.



Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για να μπορεί ένα ακίνητο να διατεθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης κατοικίας και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό

Να διαθέτει ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν ( Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων χαρακτηρίζει αχρείαστο το μέτρο αφού οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης προσφέρουν σχετική ασφάλεια μέχρι το ύψος του 1εκατ€)

Να διαθέτει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής

Να διαθέτει πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Αυτήν την στιγμή τα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υπολογίζονται σε περίπου 160.000 σε όλη την Ελλάδα και εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειονότητα πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Η διαπίστωση της συμμόρφωσης γίνεται με επιτόπιο έλεγχο των υπαλλήλων του υπουργείου τουρισμού (ενίοτε και μέσω μεικτών κλιμακίων με ελεγκτές της ΑΑΔΕ) με παράλληλη ενημέρωση του ιδιοκτήτη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διενέργεια του ελέγχου.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο είναι 5.000€ για το ύψος του οποίου επίσης γίνονται πολλά παράπονα.

Ο διαχειριστής έχει στη διάθεση του 15 ημέρες από την βεβαίωση της παράβασης για να προσαρμοσθεί.Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση παρακώλυσης του ελέγχου.

Η υποτροπή εντός έτους από τον πρώτο έλεγχο επιφέρει διπλασιασμό του προστίμου. Κάθε επόμενο παράβαση τετραπλασιάζει το πρόστιμο στις 20.000€



