Σχεδόν όλα τα νοικοκυριά (95%) αγοράζουν τρόφιμα, κάθε κατηγορίας, από τις λαϊκές αγορές, μία με δύο φορές την εβδομάδα και περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν απόλυτα ή αρκετά ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στη λαϊκή αγορά, συνολικά.

Αυτά προκύπτουν από έρευνα γνώμης για την κοινωνική και οικονομική σημασία των λαϊκών αγορών που παρουσιάζεται σήμερα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Metron Analysis Στράτο Φαναρά, στο 1ο συνέδριο του Φορέα Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον των Λαϊκών Αγορών».

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η λαϊκή αγορά συνεχίζει να υπηρετεί τον σημαντικό οικονομικό αλλά και κοινωνικό της ρόλο. Το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το νοικοκυριό τους επισκέπτεται τη λαϊκή, και μάλιστα από αυτούς οι 3 στους 4 σε εβδομαδιαία βάση και με υψηλό δείκτη συνολικής ικανοποίησης, καθώς πάνω από 8 στους 10 δηλώνουν απόλυτα/αρκετά ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στη λαϊκή αγορά, η οποία αποτελεί και ένα σημείο κοινωνικής επαφής.

Οι βασικοί λόγοι που οι καταναλωτές προτιμούν τις λαϊκές αγορές είναι ένας συνδυασμός ποιοτικών και φρέσκων προϊόντων σε προσιτές τιμές και σε μεγάλη ποικιλία, ενώ πάνω από 8 στους 10 εξ αυτών συμφωνούν ότι η εξυπηρέτηση εκ μέρους των πωλητών είναι χαρακτηριστικό της λαϊκής αγοράς. Από την άλλη, οι βασικότεροι λόγοι που άλλοι καταναλωτές δεν επιλέγουν τη λαϊκή αγορά είναι το μη βολικό ωράριο/ημέρα λειτουργίας και η τοποθεσία, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζουν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών είναι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η αύξηση του κόστους λειτουργίας (μεταφορικά, προμήθειες, φόροι), που συμπιέζουν σήμερα τη λαϊκή αγορά.

Η σφαιρική αξιολόγηση των λαϊκών αγορών, όπως σημειώθηκε, υποδεικνύει ότι πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό για τη ζωή της πόλης, ο οποίος χρειάζεται να υποστηριχθεί ουσιαστικά. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι πολυδιάστατες, επομένως απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών: των καταναλωτών, των επαγγελματιών, της τοπικής κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα:

- Καταναλωτές

Το 49% των κατοίκων της Αττικής, περίπου 2 εκατ., ψωνίζουν κατά βάση από τις 271 λαϊκές αγορές της, ενώ το 68% και από τις λαϊκές αγορές και από τα σούπερ μάρκετ.

Το 70% αγοράζει φρούτα και λαχανικά και το υπόλοιπο αγοράζει ψάρια, αυγά, μέλι, ξηρούς καρπούς, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού κλπ.

Το 71% προτιμούν τις λαϊκές αγορές λόγω ποιότητας και ποικιλίας.

Tο 67% λόγω των τιμών.

Mέχρι 20 ευρώ δαπανά το 27%

Από 20-40 ευρώ το 48%

Από 40-60 ευρώ το 19% των καταναλωτών

Το 83% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από τα προϊόντα και τις τιμές των λαϊκών αγορών.

Το 16% μερικά ικανοποιημένοι.

Το 1% καθόλου ικανοποιημένοι.

Ως μειονεκτήματα των αγορών οι καταναλωτές θεωρούν την έλλειψη πάρκινγκ, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την καθαριότητα.

Όσοι δεν ψωνίζουν ποτέ από τις λαϊκές αγορές, θεωρούν σε ποσοστό 75% ότι θα το έκαναν αν υπήρχαν απογευματινές αγορές που θα τους εξυπηρετούσαν.

- Πωλητές

Όσον αφορά τους πωλητές των αγορών:

Το 79% θεωρούν ότι οι σημερινές εποχές είναι οι χειρότεροι των τελευταίων δεκαετιών από πλευρά τζίρου.

Το 61% θεωρεί ότι τα πράγματα θα πάνε προς το χειρότερο και μόνο το 5% ότι θα πάνε προς το καλύτερο.

Το 75% πιστεύει ότι η κακή αυτή κατάσταση οφείλεται στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ενώ, το 56% ότι οφείλεται στην ακρίβεια των τιμών

Το 40% των πωλητών προσδοκά καλύτερες μέρες για το τζίρο τους.

Το 30% των πωλητών προσδοκά την αναγνώριση του επαγγέλματος τους.

Το 10% δεν έχει καμία προσδοκία.

Οι 2 στους 3 πωλητές δεν είναι ευχαριστημένοι με το επάγγελμά τους.

Το 60% των πωλητών προτιμά το ωράριο που λειτουργούν σήμερα οι αγορές: 8:00 - 15:30

Το 40% με ωράριο 9:00 - 17:00

- Δήμαρχοι

Οι δήμαρχοι της Αττικής, αναγνωρίζουν την προσφορά των λαϊκών αγορών σε ποιοτικά προϊόντα και τιμές προς τους δημότες-καταναλωτές και αναγνωρίζουν ότι η λαϊκή αγορά είναι ένας χώρος συνάντησης και ανθρώπινης επαφής.

Επισημαίνουν ως προς τα προβλήματα που δημιουργούν οι λαϊκές αγορές, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των οδών όπου λειτουργούν.

Επίσης, 6 στους 10 δημάρχους αποδέχονται την κατάργηση των δημοτικών τελών για τους κατοίκους των δρόμων που λειτουργούν οι αγορές, ζητούν όμως νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσουν να το κάνουν. Τονίζουν ταυτόχρονα τη μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των αγορών από τους πωλητές, σε ό,τι αφορά το ωράριο προσέλευσης-αποχώρησης και την καθαριότητα. Τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία των αγορών.

Όμως, παρά τα προβλήματα που επισημαίνουν οι δήμαρχοι, στο σύνολό τους επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών.





Πηγή: skai.gr

