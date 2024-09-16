Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επέβαλε πρόστιμα ύψους 85.000 ευρώ

Πρόστιμα ύψους 85.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 60.000 ευρώ στον κ. Χαρίδημο Γιαννίρη, υπό τις ιδιότητες του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ», πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και τη θέση της σε εκκαθάριση, για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018 και του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, κυρίως ως τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ διότι χορήγησε άδεια στον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο να διενεργήσει συναλλαγές πώλησης μετοχών της εταιρείας μέσα στην κλειστή περίοδο του μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου του έτους 2023, ενώ δεν συνέτρεχαν οι περιστάσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στον κ. Μάμαλη Αχιλλέα, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/596, διότι διενήργησε συναλλαγές πώλησης μετοχών της εταιρείας μέσα στην κλειστή περίοδο του μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄εξαμήνου του έτους 2023.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στην εταιρεία με την επωνυμία «BRIKBEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «BRIKBEE».

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «RESET FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ώστε να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες, της λήψης και διαβίβαση εντολών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και τις παρεπόμενες υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων.

