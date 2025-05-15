Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του Youth Pass

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του περιβόητου Youth Pass για νέους 18 και 19 ετών: Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει σήμερα και αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης σε σχεδόν 150.000 νέους. Με το ποσό που θα εισπράξουν μπορούν να καλύψουν -μεταξύ άλλων- μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών ή και αεροπορικών τους εισιτηρίων, την διαμονή τους σε ξενοδοχεία, ακόμη και τη βραδινή τους έξοδο.



Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα -τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας- μέσω της πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr/youthpass από όσους νέους, συμπλήρωσαν τα 18τους έτη μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ: Η μία μετά την υποβολή της αίτησης και η δεύτερη την επόμενη χρονιά όταν ο νέος έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του. Η ενίσχυση θα μπει στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων στις 30 Μαΐου.

Που εξαργυρώνεται το Youth Pass

Τα 150 ευρώ του Youth Pass έχουν την μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς, του:

τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα)

πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, αγορά βιβλίων κ.ά.)

και των

μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι του Youth Pass

Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι δυνητικά δικαιούχοι είναι ότι υποβάλουν αίτηση από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους (Η έναρξη της ειδικής εφαρμογής κάθε έτος δεν λαμβάνει χώρα εντός Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας και μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, με άλλα λόγια αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι νέοι που συμπληρώνουν τα 18τους έτη, ανεξάρτητα από τα εάν είναι γόνοι εύπορων ή «ευάλωτων» οικογενειών.

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.



