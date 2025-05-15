Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίστηκαν συγκρατημένοι ενόψει της δημοσιοποίησης περισσότερων οικονομικών δεδομένων

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένοι ενόψει της δημοσιοποίησης περισσότερων οικονομικών δεδομένων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 89,37 μονάδων (–0,21%), στις 42.051,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 136,72 μονάδων (+0,72%), στις 19.146,81 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,03 μονάδων (+0,10%), στις 5.892,58 μονάδες.

