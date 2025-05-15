Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένοι ενόψει της δημοσιοποίησης περισσότερων οικονομικών δεδομένων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 89,37 μονάδων (–0,21%), στις 42.051,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 136,72 μονάδων (+0,72%), στις 19.146,81 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,03 μονάδων (+0,10%), στις 5.892,58 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

