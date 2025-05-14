Ανοδικές τάσεις χαρακτήρισαν τη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, οδηγώντας τον κυριότερο δείκτη της στο επίπεδο των 1.790,99 μονάδων και σε κέρδη 0,14% στο κλείσιμο.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 171, 08 εκατ. ευρώ επί 33,65 εκατ. τεμαχίων μετοχών που άλλαξαν χέρια.

Συνολικά, εκ των 126 μετοχών που κινήθηκαν οι 75 σημείωσαν άνοδο και 33 πτώση τιμής, ενώ 18 τερμάτισαν την συνεδρίαση αμετάβλητες έναντι της προηγουμένης.

Εκ των κυριοτέρων δεικτών, ο “βαρύς” FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως, έκλεισε με οριακά κέρδη 0,07%, ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης τερμάτισε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,47%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,17%.

Εκ των επιμέρους τίτλων τα σημαντικότερα κέρδη εμφάνισε η μετοχή της Χαϊδεμένος, με 19,7%, την οποία ακολούθησε ο τίτλος της Προοδευτική με άνοδο 9,76%.

Στον αντίποδα βρέθηκε ο τίτλος της Αττικές Εκδόσεις με απώλειες 9,63%, τον οποίο ακολούθησε η μετοχή της Ξυλεμπορία (π) με κάμψη 8,90%.

Πηγή: skai.gr

