ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ψαλιδίζοντας παράλληλα τις προσδοκίες επενδυτών για διαδοχικές μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 35,21 μονάδων (–0,09%), στις 38.712,21 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,89 μονάδων (+1,53%) στις 17.608,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,71 μονάδων (+0,85%) στις 5.421,03 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

