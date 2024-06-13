Οι ανησυχίες των αναλυτών σχετικά με την πορεία των τιμών τροφίμων, δυστυχώς δικαιώθηκαν. Για τρίτο διαδοχικό μήνα ο δείκτης τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών ανέβηκε, κι έχοντας ξεπεράσει εκ νέου τις 120 μονάδες, βρίσκεται σε υψηλό από τον Νοέμβριο του 2023. Ίσως να αναφερόταν και σε αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ , η οποία έχοντας ανακοινώσει μείωση επιτοκίων, τόνιζε ότι το μονοπάτι προς τη μείωση του πληθωρισμού θα έχει ακόμη πολλά εμπόδια.



Την μεγαλύτερη άνοδο, 7,1 μονάδες, σημείωσαν τα δημητριακά καθώς οι τιμές εξαγωγών τους αυξήθηκαν παγκοσμίως. Κύριος «υπεύθυνος» το σιτάρι, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια κακή χρονιά όσον αφορά τη φετινή σοδιά σε περιοχές της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και της Μαύρης Θάλασσας. Ενισχυτικά στην άνοδο των τιμών του σιταριού λειτουργούν και οι καταστροφές στις υποδομές στην Ουκρανία που δεν επιτρέπουν ούτε την αποθήκευση ούτε την έγκαιρη μεταφορά του.



Μεγάλη αύξηση και στις τιμές του καλαμποκιού. Στην Αργεντινή η ασθένεια Spiroplasma προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα σπαρτά ενώ στη Βραζιλία η παραγωγή είναι μειωμένη λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Πιο μικρές οι αυξήσεις στο ρύζι λόγω της αύξησης της ζήτησης σε Βραζιλία και Ινδονησία.2,3 μονάδες ήταν η αύξηση το Μάιο στον δείκτη των γαλακτοκομικών και πλέον είναι 4,3 μονάδες ψηλότερος από πέρυσι. Το παρατηρήσαμε και στην Ελληνική αγορά όπου λ.χ. ο πληθωρισμός του γιαουρτιού ήταν στο 3,4%.Υπάρχουν φόβοι ότι η παραγωγή γάλακτος στη Δυτική Ευρώπη θα υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά ενώ και η παραγωγή στην Ωκεανία είναι λόγω εποχής χαμηλότερη. Ταυτόχρονα όμως η ζήτηση στην αρχή της τουριστικής περιόδου αυξάνεται όπως αυξημένη ήταν και η ζήτηση από την Νοτιανατολική Αφρική.(οριακή μείωση 0,2 μονάδες). Οι τιμές σε χοιρινό και αρνί αυξήθηκαν καθώς η ζήτηση αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από την προσφορά.Στον αντίποδα οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και πουλερικά υποχώρησαν καθώς και η προσφορά είναι ικανοποιητική ενώ και η ζήτηση δεν είναι ισχυρή.Οι τιμές στα φυτικά έλαια μπορεί να υποχώρησαν 3,1 μονάδες όμως παραμένουν 7,7% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και η μείωση οφείλεται καθαρά στην μεγάλη υποχώρηση των τιμών του φοινικέλαιου που αντιστάθμισε και με το παραπάνω τις αυξήσεις σε ηλιέλαιο, σογιέλαιο και ελαιοκράμβη κυρίως εξαιτίας φόβων για περιορισμένες ποσότητες την ερχόμενη σεζόν.Τα μόνα αμιγώς θετικά νέα έρχονται από το μέτωπο της ζάχαρης, που υποχώρησε για τρίτο συνεχή μήνα και πλέον βρίσκεται 25,5% πιο χαμηλά από τον περσινό Μάιο. Η πολύ καλή παραγωγή στη Βραζιλία και οι …χαμηλές πτήσεις των τιμών του πετρελαίου λειτούργησαν υπέρ των καταναλωτών.Όλα αυτά καθώς ο Mάιος ήταν ο πιο θερμός Μάιος στην ιστορία και όλο και περισσότεροι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών και κάνουν λόγο για τον φαινόμενο του Heatflation, της αύξησης τους δηλαδή λόγω της ζέστης.Στο Ιράκ για παράδειγμα ο κόσμος διαμαρτύρεται στα social mediaκυρίως με την τομάτα ενώ στο Μαρόκο, η κυβέρνηση περιόρισε τις εξαγωγές λόγω χαμηλής παραγωγής. Στην Αίγυπτο η ζέστη εκτόξευσε τις τιμές των κρεμμυδιών.

