Ο πληθωρισμός στην Τουρκία διαμορφώθηκε στο 32,37% τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο από το 31,53% του Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Τον Aπρίλιο, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 34,55% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, ενώ οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 46,60% και οι τιμές της εκπαίδευσης εκτοξεύτηκαν κατά 50,60%.

Ο βασικός ΔΤΚ της χώρας, εξαιρουμένων της ενέργειας, των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών, των αλκοολούχων ποτών, του καπνού και του χρυσού, αυξήθηκε κατά 29,83% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,46% σε μηνιαία βάση, σημειώνει το breakingthenews.

