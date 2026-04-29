Fed κρατά αμετάβλητα τα επιτόκια – Ο μεγαλύτερος διχασμός των τελευταίων 34 ετών

Μια ασυνήθιστα διχασμένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε την Τετάρτη αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του επίμονου πληθωρισμού και αναμένουν την επικείμενη αλλαγή ηγεσίας στην κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με το CNBC.

Στην ενδεχομένως τελευταία συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος του 3,5%-3,75%. Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει με βεβαιότητα ότι δεν θα υπήρχε καμία μεταβολή στα επιτόκια.

Ωστόσο, η συνεδρίαση πήρε δραματική τροπή.

Ενώ οι αγορές ανέμεναν μια τυπική απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων στο ίδιο εύρος, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) εμφανίστηκε βαθιά διχασμένη, με την ψηφοφορία να καταλήγει στο 8-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα και τα στελέχη να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τη στάση τους.

Η τελευταία φορά που τέσσερα μέλη της FOMC διαφώνησαν με την απόφαση της επιτροπής ήταν τον Οκτώβριο του 1992.

Ο διοικητής Στίβεν Μίραν, όπως έχει πράξει από τότε που εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2025, τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας.

Οι άλλες τρεις αρνητικές ψήφοι προήλθαν από τους περιφερειακούς προέδρους Μπεθ Χάμακ του Κλίβελαντ, Νιλ Κασκάρι της Μινεάπολης και Λόρι Λόγκαν του Ντάλας. Δήλωσαν ότι συμφωνούσαν με τη διατήρηση των επιτοκίων, αλλά «δεν υποστήριζαν την αναφορά σε προοπτική χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη δήλωση αυτή τη στιγμή».

Το θέμα που απασχόλησε τους τρεις ήταν η ακόλουθη φράση: «Κατά την εξέταση του εύρους και του χρονοδιαγράμματος των περαιτέρω προσαρμογών στο εύρος-στόχο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα νέα στοιχεία, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων».

Η Χάμακ, ο Κασκάρι και η Λόγκαν, μαζί με άλλα στελέχη της Fed, έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους του επίμονου πληθωρισμού. Οι αυξημένες τιμές προμηνύουν υψηλότερα επιτόκια για τη Fed, η οποία από τα τέλη του 2025 ακολουθεί πιο χαλαρή νομισματική κατεύθυνση.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή σημείωσε ότι «ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που αντανακλά εν μέρει την πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Οι αγορές ανέμεναν ευρέως τη διατήρηση των επιτοκίων και δεν προεξοφλούν καμία αλλαγή για το υπόλοιπο του έτους και μέχρι το 2027. Στελέχη της Fed, κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου, ανέφεραν ότι προβλέπουν μία μείωση φέτος και μία ακόμη το 2027, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να μειωθεί στο αναμενόμενο «ουδέτερο» επίπεδο, γύρω στο 3,1%.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά την οποία η επιτροπή επέλεξε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα – μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις πέρυσι.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της οκταετούς θητείας του ως προέδρου, ο Πάουελ κατάφερε να διατηρήσει ισχυρή συναίνεση εντός της επιτροπής, ακόμη και όταν η Fed αγωνιζόταν να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να αντισταθεί στις έντονες πολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα οικονομικό περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ενώ οι δασμοί του Τραμπ και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις. Υπό κανονικές συνθήκες, η Fed θα αντιμετώπιζε αυτές τις προσωρινές αυξήσεις τιμών ως παροδικές, όμως η διάρκειά τους έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για πιο μόνιμες επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Από την άλλη πλευρά της λεγόμενης διπλής αποστολής της Fed, οι ανησυχίες σχετικά με την αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από χαμηλή πρόσληψη και απολύσεις έχουν υποχωρήσει.

Οι μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 178.000, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3%. Για τον Απρίλιο, η ADP ανέφερε μέση εβδομαδιαία αύξηση περίπου 40.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει υγιής, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.