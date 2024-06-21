Προς νέο ρεκόρ ο τουρισμός: Αύξηση πάνω από 20% σε αφίξεις και έσοδα το πρώτο τετράμηνο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πορεία του τουρισμού φέτος είναι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του έτους, σε μία ένδειξη της καλής εικόνας που έχει καταφέρει να καλλιεργήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αλλά και της σταδιακής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου οι αφίξεις στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον αριθμό των ταξιδιωτών να αγγίζει τα 3,9 εκατομμύρια.

Ακόμα μεγαλύτερο άλμα καταγράφηκε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα 1,79 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κινητήρια δύναμη των θετικών εξελίξεων ήταν η προσέλκυση επισκεπτών από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά αποτελούν «στόχους» για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, οι αφίξεις από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 28,3% σε σχέση με τους πρώτους τέσσερις μήνες του περασμένου έτους, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ τονώθηκε κατά περισσότερο από 62%. Τα έσοδα από τους επισκέπτες από αυτές τις δύο χώρες ξεπέρασαν τα 440 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την πανδημία ο ελληνικός τουρισμός έχει καταγράψει αλλεπάλληλα ρεκόρ. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει θέσει ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάδειξης χειμερινών προορισμών, εναλλακτικών δραστηριοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δεν περιλαμβάνουν τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, άρα οι πραγματικοί αριθμοί είναι μεγαλύτεροι.

