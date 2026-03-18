Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την μικρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και ένα αναμονή των σημερινών αποφάσεων της Fed.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.167,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,11%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.171,54 μονάδες (+1,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+2,65%), του ΟΠΑΠ (+2,40%), της Eurobank (+2,13%) και της Τιτάν (+1,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,32%), των ΕΛΠΕ (-0,78%) και της ΔΕΗ (-0,67%).

Ανοδικά κινούνται 64 μετοχές, 19 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (+5,98%) και Frigoglass (+3,04%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Unibios (-2,14%) και Μουζάκης (-1,72%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

